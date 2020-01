In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 22 January 2020 10:02 am / 0 comments

PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah mengumumkan penutupan kesemua operasi Lorong Tambah Nilai di plaza tol masuk seliaannya mulai 22 Januari hingga 3 Februari 2020. Ia adalah bagi membantu melancarkan pergerakan trafik pada musim cuti perayaan Tahun Baharu Cina 2020 yang akan datang

Langkah menutup lorong tambah nilai sepertimana yang dilaksanakan pada setiap musim perayaan adalah untuk membantu mengurangkan kesesakan yang disebabkan oleh pelanggan beratur di lorong tambah nilai di plaza tol.

Bagi memastikan perjalanan yang lebih selesa, PLUS menasihatkan agar pelanggan terlebih dahulu merancang perjalanan mereka dan yang paling utama, menambah nilai kad Touch ‘n Go lebih awal selain memastikan kad mereka mempunyai baki yang mencukupi.

Pada musim perayaan kali ini, sebanyak dua juta kenderaan dijangka akan menggunakan lebuh raya PLUS terutama sekali pada waktu puncak iaitu pada 22, 23, 24, 27, 28 dan 31 Januari serta 1 Februari yang akan datang.

Justeru, pergerakan di plaza tol dijangka akan terjejas sekiranya terdapat pelanggan yang terkandas dan mempunyai baki Touch ‘n Go tidak mencukupi. Apabila kejadian sebegini berlaku, sudah pasti ianya menganggu keselesaan dan kelancaran perjalanan pelanggan yang lain.

PLUS juga tidak menyediakan perkhidmatan tambah nilai di lorong keluar di plaza tol. Namun begitu, terdapat kira-kira 11,000 pusat tambah nilai kad Touch ‘n Go telah tersedia di seluruh negara dan antaranya, pelanggan boleh menambah nilai kad di 34 stesen minyak terpilih di sepanjang lebuh raya PLUS, 67 Kiosk Layan Diri (Self-Service Kiosk) yang terdapat di Kawasan rehat dan rawat, hentian sebelah dan di plaza-plaza tol yang terpilih.

Selain itu, orang ramai boleh menambah nilai kad PLUSMiles atau Touch ‘n Go di Pusat Khidmat Pelanggan PLUS di plaza tol terpilih.

PLUS turut mengeluarkan jadual Cadangan Waktu Perjalanan (TTA) sempena perayaan Tahun Baharu Cina hujung minggu ini. Anda boleh semak jadual tersebut bagi membantu merancang perjalanan anda ke destinasi pilihan. Jangan lupa amalkan pemanduan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya.