18 February 2020

Tak pasti bagaimana untuk kita sama-sama dapat mengelak perkara ini daripada berulang, tetapi setiap kali ada berita tentang bayi yang meninggal akibat terkunci atau tertinggal dalam kenderaan, ia menjadi satu berita yang sangat menyedihkan – atas apa pun sebab dan alasan, ia sepatutnya tidak berlaku.

Di dalam kejadian terbaru, seorang bayi sembilan bulan mati akibat kepanasan di Kuantan, Pahang selepas tertinggal di tempat duduk belakang kereta bapanya selama kira-kira empat jam, seperti dilaporkan oleh New Straits Times.

Bayi berkenaan, Annur Jannatul Syuhada Mohd Khalil, terkulai tidak bernyawa di tempat duduk bayi sekitar tengahari sebelum dibawa ke klinik oleh bapanya dan disahkan telah meninggal dunia oleh doktor disebabkan oleh heatstroke. Sebelum itu, bapa bayi berkenaan sempat menghantar dua lagi anak kecilnya ke taska dan sekolah rendah, diikuti dengan menurunkan isterinya di tempat kerja. Dilaporkan, beliau kemudiannya terlupa untuk menghantar bayi terbabit ke tempat pengasuh dan terus meletak kereta ditempat kerjanya pula.

Tak ada guna untuk bercakap banyak tentang perkara yang sudah berlaku seperti ini. Cuma, bagi ibu bapa, jadilah satu kebiasaan untuk meninjau ke bahagian tempat duduk belakang mereka setiap kali turun kenderaan. Tak perlu tergesa-gesa turun dan meninggalkan kenderaan dalam apa juga keadaan pun. Kerana, tidak berbaloi untuk kehilangan satu nyawa yang diakibatkan oleh tindakan seperti itu.

Anda tahu bagaimana keadaannya dalam kabin kenderaan dengan suhu yang meningkat naik? Pada 2015, People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) pernah menunjukkan dalam satu video bagaimana bahayanya heatstroke ini. Pemain NFL Tyrann Mathieu ditempatkan dalam kenderaan di bawah matahari terik untuk melihat berapa lama beliau boleh bertahan dalam keadaan itu; hanya lapan minit beliau boleh duduk dalam keadaan itu sebelum terpaksa keluar – dengan suhu kabin ketika itu 48.9 darjah Celsius.

Badan kanak-kanak lebih lekas panas berbanding dewasa. Hanya dalam masa 15 minit di dalam keadaan seperti itu boleh mengakibatkan korosakan pada otak dan juga buah pinggang mereka. Dan, ketika suhu tubuh kanak-kanak mencecah 40 darjah Celsius, sistem tubuhnya akan “dimatikan”. Pada suhu 41.6 darjah Celsius, itu boleh menyebabkan kematian.