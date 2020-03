Ruang bagasi juga dipertingkatkan sebanyak 32%, sehingga 187 liter. Untuk Sorento baharu ini juga buat pertama kalinya menampilkan penjana kuasa elektrifikasi, justeru model hibrid baharu ini menempatkan bateri di bawah tempat duduk penumpang hadapan, berbanding di bawah lantai but – sekaligus meminimakan penggunaan ruang but sebanyak 179 liter. Apabila tempat duduk barisan ketiga dibaringkan, kapasiti kargo dipertingkatkan menjadi 821 liter (910 liter untuk model lima-tempat duduk).

Next Post: Lexus IS Black Line Special Edition debuts in Australia