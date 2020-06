In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 11 June 2020 12:18 pm / 0 comments

BMW Malaysia telah menyiarkan teaser di laman media sosial yang memaparkan BMW X5 xDrive45e plug-in hybrid. Bersama kapsyen, “There’s a new boss in town, the BMW X5 plug-in hybrid. All charged up for BMW Malaysia’s first-ever virtual launch event,” di mana ia menggunakan nama gelaran “Boss” untuk merujuk kepada model baharu tersebut.

Kedatangan X5 xDrive45e terkini bukanlah suatu kejutan, kerana ia telah diuar-uarkan menerusi media sosial sebelum ini. Walau bagaimana pun susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sebelum ini membuatkan agar sukar untuk ia dilancarkan. Namun demikian, sejak Mei lalu, PKP makin dilonggarkan dan banyak sektor perniagaan telah kembali beroperasi, maka ‘boss’ ini bersedia untuk dilancarkan.

X5 G05 buat pertama kali diperkenalkan di negara ini pada pertengahan tahun lalu menerusi varian X5 xDrive40i M Sport, yang ditawarkan pada harga RM618,800.

X5 xDrive45e baharu ini dikhabarkan memiliki kuasa yang lebih tinggi dan juga beberapa silinder tambahan. Ia dikuasakan oleh B58 3.0 liter enam-silinder, menggantikan unit N20 2.0 liter pengecas turbo empat-silinder yang ada pada model terdahulu. Enjin baharu ini mampu meledakkan kuasa hingga 286 PS dari 5,000 hingga 6,000 rpm dan tork 450 Nm dari 1,500 hingga 3,500 rpm iaitu lebih 41 PS dan 100 Nm berbanding 2.0L.

Ia turut dipadankan dengan transmisi automatik lapan-kelajuan ZF dengan motor elektrik yang memberikan kuasa tambahan 113 PS, dengan tork maksimum sehingga 265 Nm (berbanding 250 Nm seperti model terdahulu). BMW mendakwa keseluruhan kuasa mampu menginjak ke 394 PS dan 600 Nm, membolehkan SUV bersaiz besar ini dipecut dari 0-100 km/j dalam masa 5.6 saat dengan kelajuan maksimum 235 km/j, lebih laju berbanding generasi terdahulu dengan 6.8 saat dan 210 km/j.

Bertambah menarik bila mana X5 PHEV baharu ini mampu memberikan jarak pacuan elektrik antara 67 dan 87 km (walau dalam kitaran WLTP), iaitu dua kali ganda berbanding model terdahulu. Ia adalah hasil bantuan bateri lithium-ion 24 kWh. BMW turut mendakwa masa pengecasan untuk model ini hanya sekitar 6.8 jam dengan menggunakan pengecas 3.7 kW Type 2 dan soket domestik Eropah 230V yang standard.

