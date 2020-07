Sebelum ini Lamborghini sudah memberitahu mereka akan memperkenalkan sebuah model baru pada 8 Julai. Sekarang, mereka menunjukkan teaser untuk model tersebut dan ia memberi petunjuk kepada varian Spyder (bumbung boleh buka) bagi Sian FKP 37.

Gambar yang disiar dalam Twitter syarikat itu menunjukkan sebahagian pakej aerodinamik, iaitu salah satu winglet yang berada di belakang, dan ia menyerupai sayap belakang aktif Sian. Ayat yang dikeluarkan bersama gambar itu cuma “made in Sant’Agata Bolognese,” iaitu tempat Lamborghini membuat kereta mereka.

Sekiranya petunjuk itu masih tidak cukup, satu lagi gambar bahagian belakang kenderaan tersebut jelas menampakkan bahagian belakang yang menggunakan banyak bentuk heksagon, termasuk pada lampu serta muncung ekzos, sama seperti Sian. Dari sudut ini juga kita boleh melihat bahagian atas yang direka semula untuk menempatkan bumbung boleh buka tersebut.

The future is here, and it is unlike anything the world may have seen before. Get ready to witness the official unveiling of our latest creation at 6 PM CEST on July 8th, 2020 on https://t.co/4SLPw939p1, and our YouTube channel.#Lamborghini #AheadofItsTime pic.twitter.com/5yEXz5a3Ye

— Lamborghini (@Lamborghini) July 4, 2020