In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 14 July 2020 1:03 pm / 0 comments

Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Datuk Seri Shaharuddin Khalid memaklumkan sehingga kini sebanyak 2.7 juta saman atas pelbagai kesalahan lalu lintas sejak tahun 2010 bernilai kira-kira RM800 juta masih belum dijelaskan.

“Saman tersebut merangkumi kesalahan seperti memandu melebihi had laju, menggunakan telefon bimbit semasa memandu dan tiada lesen memandu. Pihak JPJ akan mengambil tindakan kepada pengguna jalan raya yang tidak mahu membayar saman tertunggak antaranya dengan menyenarai hitam nama mereka sekiranya memperbaharui lesen memandu,” katanya menerusi temubual bersama Bernama.

Dalam perkembangan lain, Shaharuddin berkata pihaknya sedang menyelaraskan had laju maksimum pada kelajuan 110 km sejam di semua laluan di lebuh raya utama di seluruh negara.

Beliau berkata had laju itu terpakai di lebuh raya utama kecuali di Lebuhraya Utara Selatan (PLUS) bagi laluan Terowong Menora di Ipoh, Perak dengan had laju 70 km sejam bagi mengurangkan risiko kemalangan di kawasan terbabit.