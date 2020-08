Mercedes-Benz S-Klasse. Im Innenraum der S-Klasse erreicht der moderne Luxus das nächste Niveau. Die Designer haben ein von Eleganz, Hochwertigkeit und Leichtigkeit geprägtes Wohlfühlambiente mit Lounge-Charakter geschaffen. Mercedes-Benz S-Class. Modern luxury attains the next level in the interior of the S-Class. The designers have created a feel-good ambience with lounge character marked by elegance, high quality and lightness.