In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 27 August 2020 1:02 pm / 0 comments

Kia Motors telah pun mendedahkan perincian mengenai SUV perdana segmen-B keluarannya yang dikatakan lebih berkuasa dan efisien, Sorento Plug-in Hybrid. Di Eropah, Sorento yang dielektrifikasikan ini merupakan versi kedua selepas Sorento Hybrid (230 PS dan 350 Nm), tetapi telah diberikan pacuan elektrik sepenuhnya.

Sorento PHEV ini dijanakan oleh enjin yang sama dengan versi hibrid iaitu 1.6 liter pengecas turbo GDI, yang mampu menghasilkan sehingga 180 PS dan tork 265 Nm. Enjin ini juga telah digandingkan dengan motor elektrik berkuasa 67 kW (91 PS) yang mampu membekalkan tork sebanyak 304 Nm, menjadikan keseluruhan kuasa yang terhasil mencecah 264 PS dan tork 350 Nm.

Pacuan disalurkan ke semua roda menerusi transmisi automatik enam-kelajuan. Kia berkata kotak gear boleh menghamburkan kuasa sepenuhnya ke kedua-dua enjin dan motor elektrik secara selari, hasilnya “ia memberikan respons pendikitan dalam apa jua kelajuan.” Motor elektrik ini juga dilapisi dua tahap proses laminasi untuk meningkatkan penyempurnaannya.

Bateri polimer lithium-ion 13.8 kWh yang ditempatkan di bawah lantai merupakan unit penyejukan-air (pertama bagi Kia), yang berkeupayaan menguruskan haba secara optimum dan efisien untuk pek bateri bervoltan tinggi. Pengeluar kenderaan ini walau bagaimana pun belum memberikan homolog buat Sorento PHEV, jadi penggunaan bahan api, pelepasan CO2, masa pengecasan dan anggaran elektrik sepenuhnya masih belum diberikan.

Namun demikian, menurut Kia, Sorento PHEV ini tidak berkompromi soal ruang but, dan ia masih mengekalkan konfigurasi tujuh-tempat duduk. Baterinya direka untuk tidak mengambil banyak ruang pada bahagian but, jadi PHEV ini masih berkapasiti 175 liter apabila semua tujuh tempat duduknya berkedudukan biasa berbanding 179 liter buat versi Hybrid. Manakala model bukan-hibrid pula dengan kapasiti 189 liter bagi ruang but.

Selain itu, bahagian kabin juga banyak yang dikekalkan, namun diberikan panel instrumen digital penuh 12.3-inci yang direka semula dengan grafik dan dail baharu. Malah paparan skrin sesentuh tengah 10.25-inci juga dipertingkatkan, membolehkan pemandu mengesan poin pengecasan kenderaan ‘on-the-go’. Lain-lain ciri yang didatangkan termasuklah ketersambungan Apple CarPlay dan Android Auto, sistem bunyi Bose 12-inci, sistem Mood Lighting 64-warna dan sistem telematik UVO Connect.

Bagi aspek keselamatannya, ia menampilkan Sistem Bantuan Pemandu Termaju ciptaan Kia sendiri yang merangkumi Bantuan Mengelak Pelanggaran Hadapan dengan pejalan kaki, penunggang basikal dan pengesan kenderaan, Paparan Pandangan Sekeliling, Bantuan Mengelak Pelanggaran Titik Buta, Bantuan Had Kelajuan Pintar, kawalan kelajuan adaptif, Bantuan Pemanduan Lebuhraya, Bantuan Mengelak Pelanggaran Parkir Mengundur, Bantuan Mengelak Pelanggaran Lintasan Trafik Belakang dan sistem Brek Pelbagai-Pelanggaran.

Ketua perancangan produk Kia Motor Eropah, Pablo Martinez Masip berkata, “Model PHEV ini akan terus berkembang di seluruh Eropah, dan Sorento baharu ini akan menjadi model elektrifikasi yang lebih besar, praktikal dan versatil.” Jualan bagi Sorento PHEV ini akan bermula di beberapa pasaran Eropah terpilih mulai awal 2021, dan ia akan didatangkan dengan waranti tujuh-tahun atau 150,000 km secara standard. Produksi bagi model ini dilaksanakan di fasiliti pengeluaran Kia di Hwasung, Korea.