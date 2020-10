In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Video / By Hazril Hafiz / 8 October 2020 5:07 pm / 0 comments

Toyota sudahpun memperkenalkan model Hilux terbaru untuk pasaran tempatan secara rasminya semalam. Hilux dengan wajah baru ini ditawarkan dalam lima varian; 2.8L Rogue AT 4×4 pada harga RM146,880; 2.4V AT 4×4 pada harga RM133,880; 2.4G MT 4×4 pada harga RM111,880; 2.4E AT 4×4 pada harga RM108,880; dan Single Cab 2.4 MT 4×4 pada harga RM92,880. Semuanya harga atas jalan tidak termasuk insurans.

Untuk pembeli terawal, UMWT menawarkan varian Rogue pada harga RM144,880 – kurang RM2k – bagi pelanggan yang membelinya sepanjang tahun ini. Ambil maklum juga bahawa harga ini termasuk SST, memandangkan trak pikap tidak termasuk di dalam pengecualian cukai kenderaan yang diumumkan kerajaan untuk tahun 2020.

Sama seperti sebelum ini, dua pilihan enjin ditawarkan, iaitu 2.4L dan 2.8L GD turbodiesel. Bagaimanapun, hanya Rogue yang akan menggunakan unit yang paling besar tersebut. Enjin 1G-FTV itu kini menghasilkan sebanyak 204 PS pada 3,400 rpm dan 500 Nm dari 1,600 rpm hingga 2,800 rpm – peningkatan sebanyak 27 PS dan 50 Nm berbanding sebelum ini.

Walaupun dengan angka janaan kuasa yang lebih, Toyota mendakwa enjin ini 4% lebih jimat bahan api dengan purata penggunaannya pada kadar 10.9 km/l. Enjin ini turut diberikan unit turbo diperbaharui agak lebih tahan yang kini menggunakan sejukan cecair (dulu sejukan udara).

Varian selebihnya pula menggunakan enjin 2GD-FTV 2.4L yang menjana 150 PS pada 3,400 rpm dan 400 Nm dari 1,600 hingga 2,000 rpm. Unit dengan variable nozzle turbocharger (VNT) menerima penambahbaikan dari aspek penyejukan dan penjimatan bahan api. Dengan peningkatan tekanan pada sistem commonrail, penjimatan diesel ditingkatkan sebanyak 5%.

Apa yang lebih menarik ialah tempoh servisnya – Hilux kini hanya perlu diservis setiap 10,000 km/6 bulan (berbanding setiap 5,000 km/3 bulan sebelum ini), yang akan memberi kesan kepada pengurangan kos servis pemilik. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang model ini, tonton video tinjauan ringkas yang kami sediakan ini.