Walau bagaimana pun, Lexus yakin untuk terus memenuhi keperluan para pembeli. Model SUV UX dan NX akan diterus dijual di sana, begitu juga dengan sedan yang lebih besar ES. Nampaknya, ES mendahului IS dengan nisbah 2:1 di Britain, jadi keputusan untuk menamatkan jualkan bagi IS tidaklah sukar untuk dibuat. Model IS yang baru dipertingkatkan akan terus dijual di pasaran lain, terutamanya di Jepun dan Amerika.

