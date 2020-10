In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 28 October 2020 7:15 pm / 0 comments

Pengendali Lebuhraya Baru Lembah Klang (NKVE), PLUS Malaysia Berhad, memaklumkan sebanyak 1,838 kes kemalangan dicatatkan di laluan antara Kilometer (KM) 0.6 hingga KM13.9 (laluan Bukit Raja-Subang) terbabit sejak 2016 hingga Jun 2020.

Dalam kenyataan yang dikeluarkan, jumlah tersebut adalah jauh lebih rendah berbanding 6,363 kes sepertimana yang dilaporkan sebelum ini. Data tersebut merangkumi kemalangan maut, kemalangan kecederaan parah, kemalangan kecederaan ringan dan kemalangan yang hanya menyebabkan kerosakan kenderaan. Ia juga tidak melibatkan insiden langgar lari.

Syarikat ini turut memaklumkan kira-kira 500,000 kenderaan menggunakan NKVE daripada 1.5 juta kenderaan di seluruh rangkaian lebuh raya pada setiap hari sebelum Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) dilaksanakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya.

PLUS berkata, formula 3E yang dilaksanakan oleh pihaknya menjadi kunci utama kejayaannya diiktiraf sebagai pengendali lebuhraya sistem tertutup yang paling selamat di negara ini oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya (MIROS) baru-baru ini. 3E yang merangkumi aspek kejuruteraan (Engineering), Penguatkuasaan (Enforcement) serta pendidikan (Education) yang digunapakai oleh PLUS turut menyaksikan penurunan jumlah kemalangan yang berlaku di lebuhraya kendaliannya secara konsisten sejak tahun 2017.

Menurut PLUS lagi, pada 2016, sebanyak 521,466 kemalangan direkodkan di seluruh negara dan hanya 14,532 atau 2.8% berlaku di Lebuhraya PLUS. Pada tahun 2017, peratusan itu menurun kepada 2.7% dan kemudiannya hanya merekodkan 2.4% pada 2018 dan 2019 walaupun terdapat peningkatan dalam jumlah insiden trafik (kemalangan) di seluruh negara. Di mana secara purata, di antara 2013 hingga 2019, hanya 2.6% insiden trafik yang direkodkan di seluruh negara berlaku di Lebuhraya PLUS sekali gus membuktikan perjalanan menggunakan Lebuhraya PLUS adalah selamat.

PLUS juga telah membuat pelbagai penambahbaikan di beberapa lokasi kritikal seperti membaik pulih turapan jalan dengan ‘anti-skid surface coating’, pemasangan lampu amaran, mengaplikasikan garisan penanda jalan jenis ‘Vibraline’, memasang pemantul cahaya, papantanda amaran dan sebagainya. Sebagai contoh, di laluan Ipoh-Kuala Kangsar PLUS telah mengadakan penambahbaikan aspek kejuruteraan seperti pemasangan pengadang jalan konkrit, ‘rumble strips’ dan sebagainya untuk meningkatkan tahap keselamatan di laluan terbabit.

Pada masa yang sama, PLUS turut mengadakan kajian dan melaksanakan pemasangan lampu-lampu jalan LED di lokasi-lokasi yang kritikal seperti laluan Jelapang-Terowong Menora dan Changkat Jering-Hentian Sebelah Bukit Gantang bagi meningkatkan tahap keselamatan di laluan terbabit.