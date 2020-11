In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 12 November 2020 5:50 pm / 0 comments

Mercedes-Benz Services Malaysia Sdn Bhd (MBSM) telah melantik Anamika Talwar sebagai Pengarah Urusan baharu, berkuatkuasa 1 November lalu. Anamika menggantikan pengarah urusan terdahulu, Mike Ponnaz, yang akan memegang jawatan sebagai Pengarah Urusan Mercedes-Benz Financial Services Hong Kong.

Mempunyai pengalaman lebih dua dekad dalam membangunkan perniagaan baharu serta memacu pertumbuhan inovasi, sebelum ini Anamika turut pernah memegang jawatan sebagai Ketua Strategi, Insurans dan Pembangunan Perniagaan untuk rantau Amerika dan juga berperanan sebagai Ketua Jualan dan Pemasaran serta Transformasi Digital untuk Afrika dan rantau Asia Pasifik.

“Mercedes-Benz Services Malaysia adalah pemacu dalam industri mobiliti dan perkhidmatan kewangan, dan saya sangat teruja mendapat peluang ini di Malaysia untuk meneruskan momentum perniagaan yang telah diaturkan oleh Pengarah Urusan Mike Ponnaz.

“Pelanggan kami merupakan fokus utama kami dalam strategi yang diaturkan dan kami akan terus memberikan pilihan pembiayaan tambah nilai dan pilihan insurans yang sesuai dengan keperluan mereka,” ujar Anamika, pemegang ijazah dalam kejuruteraan dari Indian Institute of Technology, Bombay dan memiliki MBA dari Carnegie Melon University.

Sebelum menyertai Mercedes-Benz Services Malaysia, Anamika memegang jawatan sebagai Pengarah Urusan Mercedes-Benz Financial Services Singapore selama tiga tahun. Malah beliau juga pernah menerima pengiktirafan sebagai “Digital Leader of the Year” oleh Women in IT Awards Asia pada tahun 2019.