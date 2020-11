In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 26 November 2020 5:12 pm / 0 comments

Hyundai Malaysia telah menunjukkan satu lagi iklan acah bagi model Elantra CN7 generasi ketujuh, kali ini dengan pengesahan sistem janaan kuasa yang akan digunakan untuk sedan segmen C itu. Dalam satu hantara terbarunya di Facebook, syarikat itu menyebut tentang Intelligent Variable Transmission (IVT), dengan pautan kepada perincian transmisinya.

Sekadar makluman, IVT merupakan continuously variable transmission (CVT) dengan lapan kelajuan maya. Tetapi, tidak seperti rekaan konvensional, ia menggunakan rantai sawat (chain belt) berbanding push belt. Ini disifatkan mampu memberi respon lebih baik serta mengurangkan kehilangan kuasa dari enjin (5-8%) dan lebih menjimatkan minyak (4.2%).

Berdasarkan hebahan yang sama, Elantra spesifikasi Malaysia akan menyaksikan transmisi IVT itu digandingkan dengan enjin petrol 1.6 liter Smartstream empat-silinder dengan janaan 123 PS pada 6,300 rpm dan 154 Nm tork pada 4,500 rpm. Unit ini memanfaatkan DOHC, pemasa injap boleh ubah berterusan (CVVT), sistem suntikan multi-silinder serta modul pengurusan haba enjin yang baru. Ini sama seperti apa yang digunakan pada Elantra/Avante di Singapura.

Sebagai perbandingan, Elantra AD facelift generasi keenam yang dilancarkan tahun lalu datang dengan enjin berkapasiti lebih besar, 2.0 liter Nu empat-silinder dengan janaan 152 PS dan 192 Nm, dipandankan dengan transmisi automatik enam-kelajuan. Sebelumnya, unit enjin 1.6 liter Gamma T-GDI (204 PS/265 Nm) bersama kotak gear klac berkembar tujuh-kelajuan.

Enjin turbo yang sama juga digunakan pada Elantara N Line – varian prestasi bagi model ini – walaupun belum tentu pasaran Malaysia akan menerima varian berkenaan di sini. Jadi, setakat ini yang kita ketahui, pasaran tempatan kemungkinan besar akan menerima enjin 1.6 NA dan IVT.

Pastinya akan lebih menarik jika versi N Line dipasarkan di sini, kerana angka-angka prestasinya di atas kertas adalah lebih menarik berbanding model pesaing lain seperti Honda Civic (173 PS and 220 Nm), Mazda 3 (up to 164 PS and 213 Nm) dan Toyota Corolla (139 PS and 173 Nm). Apa pun, kita perlu menunggu lagi maklumat berkaitan pelancaran rasminya kelak.