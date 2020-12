Lebih menarik, pertambahan prestasi itu tidak memberi kesa kepada kadar penggunaan minyak atau pembebasan karbon dioksida. Angka rasminya bahkan sedikit lebih menurun; masing-masing 12.2 liter bagi setiap 100 km dan 275 gram per kilometer. Untuk menampung peningkatan tork yang ada, kotak gear automatik lapan-kelajuan yang digunakan hadir dengan torque converter yang lebih besar dari model sedan XE SV Project 8.

Enjin 5.0 liter supercas V8 masih dikekalkan, tetapi kini hadir dengan tambahan 20 Nm tork menjadi 700 Nm semuanya, dengan kuasa yang masih sama 550 PS. Ini juga telah menyumbang kepada tambahan laju pecutan 0-100 km/j sebanyak 0.3 saat (sebelum ini dalam masa 4 saat), sementara laju maksimum kini tiga kilometer per jam lebih pantas menjadi 286 km/j.

