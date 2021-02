Apabila Toyota dan Subaru mengumumkan pakatan kapital baharu pada September 2019, kedua-dua syarikat bersetuju untuk bekerjasama dalam membangunkan kembar Toyobaru generasi akan datang. Perancangan tersebut masih kekal buat masa ini, dengan Subaru telah pun memperkenalkan BRZ baharu pada November lalu, sementara versi Toyota (ada khabar angin mengatakan ia bakal dipanggil GR 86) juga akan muncul tidak lama lagi.

Menerusi perjanjian ini, di mana ia melibatkan pegangan ekuiti, bakal menyaksikan kedua-dua syarikat bersama membangunkan model pacuan-semua-roda baharu “yang menawarkan sensasi tanpa batas bagi pemanduan semua-roda.” Itulah yang dilaporkan oleh Best Car Web dari Jepun.

Menurut penerbitan berkenaan, Toyota dan Subaru sedang bekerjama dalam membangunkan satu lagi model Toyobaru, kali ini melibatkan model hot hatch pacuan semua-roda. Dikatakan sebagai “jentera WRC”, model baharu ini dikatakan bakal diperkenalkan pada musim luruh 2022 dan saiznya lebih kurang sama dengan Impreza versi hatchback.

Perincian mengenai projek terbabit belum didedahkan buat masa ini, tetapi ia bakal menggunakan enjin boxer kebanggaan Subaru, yang juga boleh masuk dengan versi Toyota. Sistem Symmetrical AWD Subaru juga akan digunakan, namun pilihan transmisi masih belum diketahui, tetapi kalau dengan padanan manual, pastinya pemanduan dan pengendalian jentera baharu lebih syiok wo…

While GR Yaris isn't hitting the states…perhaps it's time the U.S. got a hot hatch to call its own. Join the Toyota GR family and never miss an update: https://t.co/qsPgFbY2TI pic.twitter.com/CmD1ozxwVQ

— Toyota USA (@Toyota) May 7, 2020