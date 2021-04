In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 15 April 2021 12:12 pm / 0 comments

Toyota Camry facelift 2021 telah pun dilancarkan secara rasmi di pasaran Australia. Seperti yang dilaporkan sebelum ini, terdapat lima varian ditawarkan, kesemuanya dijanakan oleh enjin 2.5 liter. Walau bagaimana pun hanya model asas Ascent menerima penjana kuasa 2.5L naturally-aspirated, selebihnya adalah enjin hibrid.

Menurut Toyota Australia, permintaan terhadap Camry Hybrid agak kukuh, dengan 70% daripada pelanggan memilih untuk membeli varian elektrifikasi sepanjang tahun 2020. Model hibrid itu dipadankan dengan enjin 2.5 liter empat-silinder kitaran Atkinson petrol yang digandingkan bersama dua motor elektrik untuk menghasilkan keseluruhan kuasa mencecah 160 kW atau 218 PS.

Toyota berkata penjana kuasa ini mampu memberikan kuasa yang linear dan lancar, hasil padanan electronic continuously variable transmission (e-CVT). Terdapat tiga mod pemanduan ditawarkan – Eco, Normal dan Sport. Kemasan tertinggi seperti SX dan SL menerima pedal penukar gear dan fungsi tiptronic.

Sementara itu, varian bukan-hibrid Ascent (foto model berwarna biru) menerima enjin 2.5 liter Dynamic Force dengan hamburan output 207 PS, dan kuasanya disalurkan ke roda hadapan menerusi kotak gear automatik lapan-kelajuan. Penggunaan bahan api kombinasi sekitar 4.2 liter per 100 km, sementara SL pula dengan 4.5 liter per 100 km. Manakala varian SX pula dengan 4.7 liter per 100 km.

Bagi aspek rekaannya, Camry Australia menerima corong pengambilan udara tengah yang diperkemaskinikan, sementara varian Ascent Sport, SX dan SL kini ditampilkan dengan fin sisi yang lebih lebar, gril honeycomb baharu, pilihan rekaan roda baharu dan juga lapan pilihan warna luaran untuk dipilih. Varian SX pula merupakan satu-satunya varian yang diberikan roda 19-inci dan suspensi sport.

Di dalamnya, perubahan terbesar melibatkan skrin sesentuh infotainmen. Kini didatangkan dengan unit freestanding sembilan-inci (satu inci lebih besar berbanding sebelum ini) yang ditempatkan di atas papan pemuka. Manakala model Ascent menerima skrin sesentuh tujuh-inci – yang sebelum ini berada di konsol tengah – kini dialih ke posisi yang sama. Kedua-duanya turut menawarkan sokongan Apple CarPlay dan Android Auto secara standard.

Kini, bergantung pada kemasasan, Camry didatangkan dengan sembilan-pembesar suara bersama sistem bunyi JBL (enam-pembesar suara secara standard), kawalan suhu automatik dwi-zon, bumbung suria panoramik, tempat duduk hadapan dengan fungsi pengaliran dan haba panas, dan tempat duduk penumpang hadapan dengan larasan kuasa bersama sokongan belakang.

Untuk aspek keselamatan, Camry menerima Toyota Safety Sense secara standard. Ia merangkumi AEB dengan pengesan pejalan kaki dan penunggang basikal (untuk waktu siang sahaja), kawalan kelajuan adaptif, bantuan kesan lorong, fungsi pemusatan lorong dengan bantuan stereng, pengehad kelajuan, tujuh beg udara dan cagak ISOFIX.

Manakala varian tertinggi diberikan ciri tambahan termasuk sistem pemantauan titik buta, kepekaan trafik lintasan belakang, penderia parkir hadapan, paparan utama, dan pemantauan pandangan panoramik. Harga bermula dari AUD 30,990 (RM99k) untuk model asas Ascent hingga AUD 46,990 (RM150k) bagi varian tertinggi SL.