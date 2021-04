BMW i4 M Sport muncul di Auto Shanghai – EV 530 PS In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Durrani Sharom / 20 April 2021 12:48 pm / 0 comments Selepas gambar versi biasa didedahkan Mac lalu, kini BMW i4 muncul di Auto Shanghai 2021, dengan buat kali pertamanya dilihat menggunakan kit badan M Sport. Menurut BMW, jualan EV ini akan dimulakan di China dalam tahun ini, dan diikuti oleh pasaran lain selepas itu. Jika dibandingkan dengan set gambar awal yang didedahkan, pakej M Sport pada model yang dibawa ke Auto Shanghai ini tidaklah begitu keterlaluan. Di depan, cuma bampar sahaja yang direka semula, sementara di bahagian bucu masih terdapat bukaan udara serta gril besar yang sama. Pergi pula ke tepi, anda akan dapat melihat jalur grafik hitam dari fender hingga ke pintu belakang (i4 biasa menggunakan warna biru), lencana M serta rim M lima cabang baru, berukuran 19 inci. Penutup tengah rim itu juga diserikan dengan warna biru bagi memadankannya dengan angkup brek depan dan belakang. Pada bahagian belakang, perubahannya memerlukan pemerhatian yang lebih terperinci. Bentuk bampar sebenarnya telah direka semula dan anda boleh melihat perbezaannya pada bahagian bucu, sama seperti bampar hadapan. Kemasan jalur biru di bawah masih dikekalkan, sama seperti i4 biasa. Gambar bahagian dalam masih belum diterima, tetapi kita boleh menjangkakan pengubahsuaian biasa M seperti kemasan bumbung hitam, stereng lebih cantik, balutan tempat duduk baru dengan jahitan kontras dan mungkin juga warna tali pinggang yang lain. Prestasi sebenar i4 masih belum didedah, dan BMW setakat memberitahu ia menawarkan keseimbangan sempurna antara pemanduan sporty, keselesaan jarak jauh serta prestasi berlanjutan yang unik dalam segmen ini. Pek bateri padannya boleh menawarkan jarak gerak sehingga 590 km dengan satu cas penuh, dan motor elektrik padanya boleh menghasilkan kuasa sehingga 530 PS. GALERI: BMW i4 biasa





Mempunyai latar belakang yang pelbagai termasuk sebagai pengurus tapak, pemandu van/lori dan pelbagai lagi, Durrani akhirnya masuk ke dalam bidang penulisan automotif lapan tahun lalu. Apa sahaja yang beroda dan berenjin membuatkan beliau teruja dan beliau percaya ‘mesin pengangkutan' ini sepatutnya adalah sesuatu yang mampu memberikan pengalaman menyeronokkan kepada penggunanya.

