Sama seperti kereta F1, enjin pada model One ini juga mempunyai dua unit motor-generator elektrik untuk memacu compressor pada tahap rpm rendah dan memberikan pecutan tambahan apabila diperlukan. Sudah tentu, ada beberapa bahagian yang diubah supaya ia sesuai untuk digunakan atas jalan raya biasa termasuk had rpm (11,000) dan sistem bahan api (boleh menerima petrol RON 98). Mercedes mendakwa, kuasa One boleh mencecah 1,000 PS dan mencapai laju maksimum 350 km/j.

Dua tahun tertangguh, kini akhirnya Mercedes-AMG bersedia untuk membawa hypercar One ke fasa produksi tahun ini. Kereta yang menggunakan enjin jentera Formula One ini dilihat sedang melalui ujian jalanan akhir, dengan bentuknya sekarang mungkin adalah bentuk akhir yang akan diguna.

