Ya, kami juga sekarang sudah ada kedai rasmi di Shopee. Barangan eksklusif yang sebelum ini menjadi rebutan ramai sudah boleh dibeli dengan lebih mudah melalui kedai rasmi paultan.org di Shopee ini. Apa tunggu lagi?

Dua baju sudah mula dijual, bermula dengan yang berwarna hitam, tertulis “Drive It Like You Stole It”. Ini adalah antara rekaan sendiri kami yang terawal dan dicetak atas kain 210 gsm premium (baju biasa selalunya menggunakan kain 180 gsm), sekaligus memberikan lebih keselesaan.

Kami juga ada menawarkan baju putih “Work Hard Drive Harder” edisi terhad untuk dijual. Ia hanya dikeluarkan sebanyak 200 helai dan merupakan salah satu daripada siri terhad OneIn200 yang dibuat menggunakan rekaan sendiri serba baru. Apabila habis, kami tidak akan mengeluarkannya lagi.

Berkenaan dengan cetakan, baju keluaran kami dibuat menggunakan cara silk screen dan bagi versi keluaran terhad itu, ia mendapat tambahan label paultan.org pada bahagian lengan, label OneIn200 di hadapan dan tulisan yang dicetak menggunakan rubber dye high density khas.

Bersempena dengan pelancaran kedai rasmi di Shopee ini, kami akan mengadakan promosi istimewa 5.5 untuk pengguna baru Shopee. Letakkan sahaja kod PAULTAN888 semasa mendaftar keluar dan anda akan mendapat potongan RM8 (pembelian minimum RM50) – sah sehingga 17 Mei sahaja.

Baju-baju ini menggunakan hasil daripada pereka berbakat dalam pasukan kami, dan jika anda rasa mahu memeliharanya lebih lama, ingat, jangan seterika atas bahagian yang terdapat cetakan. Cepat, dapatkan baju ini di kedai Shopee kami.