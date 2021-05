In Bahasa Malaysia, Pengiklanan / By Hazril Hafiz / 12 May 2021 4:38 pm / 0 comments

Kini, segala macam benda boleh dibeli secara dalam talian, termasuklah barisan produk yang akan menarik perhatian peminat kereta dan automotif. Untuk ini, anda boleh meneliti dan memiliki aksesori serta cenderahati rasmi sempena Festival Jenama Gaya Hidup di Shopee.

Anda boleh menikmati baucar yang diberikan oleh Shopee serta jenama-jenama automotif terlibat — anda boleh memanfaatkan baucar Shopee tanpa had perbelajaan minimum, serta akan menerima pula cashback 50% dalam bentuk syiling Shopee bernilai sehingga 500 syiling. Anda juga boleh memilih dan menggunakan baucar daripada jenama automotif yang terlibat; sekali lagi, tanpa had minimum yang perlu dibelanjakan, serta menerima potongan 50% daripada jenama terlibat, dengan had RM5.

Sebagai tambahan, anda boleh menghimpunkan kedua-dua baucar untuk digunakan pada masa yang sama bagi mendapat lebih penjimatan bagi pembelian di Shopee. Tidak ketinggalan, penghantaran juga adalah percuma.

Kempen ini juga melibatkan peraduan “Belanja dan Menang”. Asalkan anda membeli barangan yang tersenarai dalam laman kempen, anda akan layak secara automatik untuk menyertai peraduan tersebut dan berpaluang memenangi baucar rebat bernilai RM100, yang boleh digunakan tanpa sebarang belanja minimum diperlukan!

Ada lagi — anda akan menikmati tawaran lebih hebat untuk pembelian berganda. Beli mana-mana dua barangan daripada senarai terpilih, dan anda akan menerima potongan sehingga 25% daripada harga biasa untuk jenama terpilih.

Terdapat banyak jenama terlibat di dalam kempen ini. Bagi peminat Formula 1 dan MotoGP, cenderahati rasmi Petronas turut ditawarkan melalui pembelian minyak pelincir kenderaan Syntium dan Sprinta. Ingin lebih kepelbagaian? Senarai minyak pelincir enjin yang ditawarkan di Shopee juga turut disertai oleh produk rasmi dari Castrol Malaysia dan Caltex Malaysia.

Senarai jenama yang ikut serta juga menyaksikan penglibatan Bosch Autoparts Official Store yang menawarkan produk seperti pengecas bateri, pengilap cermin, penapis udara kabin serta palam pencucuh terkini. Turut ditawarkan ialah pakej pemasangan bateri oleh Bosch. Trapo Malaysia Official Store juga tidak ketinggalan, dengan produk pelapik kaki kereta hygienic untuk pelbagai jenama, dan disertai juga oleh barisan aksesori kereta Oxtra dan tidak lupa, produk-produk dari Brembo.

Untuk meningkatkan penglihatan ketika memandu, barisan produk lampu dari PIAA, Osram Automotive dan Philips Automotive di dalam kedai rasmi mereka di Shopee juga boleh ditemui untuk pembelian. Untuk ubah suai penampilan kenderaan, Kakimotor Official Store juga ada banyak pilihan barangan.

Terakhir sekali, untuk penjagaan penampilan kereta anda, barisan produk dari IGL Coatings, Soft99, Autoglym, Meguiar’s dan 3M Auto Care melalui kedai rasmi masing-masing di Shopee turut tersedia. Manjakan kereta anda dan teliti semua pilihan produk automotif yang ada daripada semua jenama ini di Shopee bermula 15 Mei hingga 17 Mei — jangan ketinggalan, jadi dapatkan peringatannya di sini, sekarang!