In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Hazril Hafiz / 21 May 2021 4:28 pm / 0 comments

Satu varian terbaru Ford Ranger Raptor bakal memasuki pasaran Eropah, dikenali sebagai Ranger Raptor SE, seperti yang dicadangkan oleh iklan teaser ala poster filem yang muncul ini.

Dengan tajuk “The Good, The Bad and the Bad-RSE”, yang mungkin menjadi singkatan kepada nama Raptor Special Edition, trak terbaru ini bagaimanapun tidak ditunjukkan muka depannya. Sebalilnya, hanya bahagian belakang yang didedahkan dalam iklan ala poster ini, yang dikeluarkan oleh Ford sendiri.

Beberapa perbezaan dapat dilihat pada Ranger Raptor SE ini jika dibandingkan dengan Ranger Raptor standard dan Ranger Raptor X Special Edition. Varian baru bagi Eropah itu kelihatan datang dengan sports bar dan lampu brek yang lebih tirus dari Wildtrak. Varian ini mungkin akan menampilkan penutup gulung ruang belakangnya juga, dihiasi dua jalur lumba.

Belum ada pengumuman rasmi dibuat berkaitan mekanikalnya setakat ini, walaupun ini boleh dijangkakan kekal sama seperti sebelumnya; iaitu enjin 2.0 liter biturbo empat-silinder diesel dengan janaan 213 PS dan 500 Nm tork pada Ranger Raptor dan Wildtrak. Ini datang bersama transmisi automatik 10-kelajuan dan paddle shifter.