Dalam perkembangan sama, Dr Nor Azimi turut memberitahu bahawa sebuah pasar raya terpaksa ditutup selama 14 hari kerana 17 pekerjanya disahkan positif Covid-19.

Menurut Pengarah Kesihatan Negeri Dr Nor Azimi Yunus, di daerah Kuala Terengganu, 13 individu melakukan rentas negeri dengan memberi pelbagai alasan menyebabkan 40 ahli keluarga disahkan positif Covid-19, manakala di daerah Hulu Terengganu, tindakan sembilan individu rentas negeri menyebabkan 26 ahli keluarga mereka dijangkiti virus korona tersebut.

