PPIHC atau turut terkenal dengan gelaran ‘Race to the Clouds’ ini merupakan perlumbaan paling lama pernah diadakan di Amerika Syarikat, bermula pada tahun 1916. Pelumba perlu mendaki jalan bukit sejauh 20 km untuk menuju ke puncak tertinggi pada bahagian selatan pergunungan Rocky di Colorado dengan mencatatkan masa terpantas untuk memenangi perlumbaan.

