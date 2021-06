In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 21 June 2021 12:55 pm / 0 comments

Selepas diumumkan pada Mei 2021, hujung minggu lalu sebuah Toyota Supra Mk4 yang digunakan dalam filem pertama The Fast and The Furious berjaya dilelong dalam acara yang langsungkan oleh Barret Jackson Las Vegas dengan harga yang tak masuk akal – USD550,000 atau sekitar RM2.28 juta!

Untuk pengetahuan anda, sebanyak lapan buah Supra Mk4 berwarna oren yang digunakan dalam pembikinan filem yang ditayangkan pada tahun 2001 berkenaan, masing-masing mempunyai tugas tersendiri bergantung babak yang sedang dirakam. Unit yang berjaya dilelong ini adalah unit yang dilabel sebagai kereta Stunt 1, ia disahkan sendiri oleh penasihat teknikal filem berkenaan, Craig Liebermann.

Menurut Lieberman lagi, Supra ini adalah unit kedua paling penting dalam filem itu kerana ia unit sebenar yang dipandu oleh O’Conner yang dilakonkan oleh mendiang Paul Walker ketika babak di mana dia menembak Johnny Tran yang sedang menunggang motosikal. Harga jualan untuk Supra ini juga nampaknya telah melampaui sebuah lagi Supra yang digunakan dalam filem berkenaan, yang berjaya dilelong dengan harga USD185,000 (RM766,918) pada 2015.

Lieberman turut memberitahu bahawa kebanyakkan dari unit-unit Supra yang digunakan dalam filem berkenaan sebenarnya hanya dari versi NA dengan enjin 3.0 liter 2JZ-GE. Jadi unit yang baharu sahaja dilelong ini menampilkan satu lagi keistimewaan kerana ia dari versi Supra Turbo asli yang datang dengan enjin 2JZ-GTE bersama dua pengecas turbo. Tetapi, ia bukanlah dari versi transmisi manual, kerana dipadankan dengan kotak gear automatik empat-kelajuan, bersama tombol gear Sparco yang acah-acah manual.

Untuk digunakan dalam filem, Supra ini telah dihasilkan oleh Eddie Paul di The Shark Shop yang terletak di El Segundo, California. Selepas habis penggambaran The Fast and The Furious, Supra tersebut digunakan semula untuk digunakan sebagai kereta milik Slap Jack dalam filem kedua, 2 Fast 2 Furious – ingat lagi babak perlumbaan pertama yang melibatkan Supra melompat dari jambatan yang sedang diangkat?

Kereta ini kemudiannya direstorasi semula dengan penampilan sama seperti filem pertama. Ia dipadankan dengan bampar hadapan Bomex, bonet depan dengan rupa seperti bonet Supra keluaran TRD, sayap GT belakang dari APR, serta rim 19-inci Racing Hart M5. Badannya disembur semula dengan warna Candy Orange Pearl, serta diberikan pelekat grafik badan “Nuclear Gladiator” yang direka oleh Troy Lee.