In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / 24 May 2021 6:27 pm / 0 comments

Tak kira anda minat atau tidak dengan franchise filem Fast and Furious yang kini sudah pun masuk ke filem ke-9, serta sudah sampai tahap berperang di angkasa, anda yang minat dengan dunia modifikasi kereta tentunya kenal dengan Toyota Supra A90 berwarna oren yang dipandu oleh Brian O’Conner (lakonan mendiang Paul Walker) pada filem pertama The Fast and The Furious pada tahun 2001.

Ini mungkin berita baik untuk peminat filem tersebut, mahupun pengumpul kereta – firma lelongan kenderaan untuk pengumpul, Barret Jackson mengumumkan salah sebuah Supra berkenaan bakal dilelong oleh mereka pada 17 hingga 19 Jun nanti di Las Vegas.

Ada banyak ke sebenarnya Supra tersebut? Untuk pengetahuan anda, seperti yang diceritakan sendiri oleh penasihat teknikal filem berkenaan iaitu Craig Liebermann, sebenarnya ada lapan buah Supra digunakan dalam pembikinan tersebut, dan setiap satunya mempunyai tugas-tugas tertentu seperti kereta untuk aksi stunt, untuk penggambaran beauty shot dan lain-lain.

Supra utama yang membintangi filem tersebut atau diklasifikasikan sebagai unit Hero 1 adalah milik Liebermann sendiri. Manakala unit yang bakal dilelong ini adalah unit yang dilabel sebagai kereta Stunt 1, dan menurut Liebermann lagi ia sebenarnya adalah unit kedua paling penting dalam filem itu kerana ia unit sebenar yang dipandu oleh O’Conner ketika babak di mana dia menembak Johnny Tran yang sedang menunggang motosikal.

Menurut Barret Jackson pula, kereta yang dilelong ini juga telah digunakan untuk berberapa babak dalam kabin dan juga luaran. Pembeli kereta ini kelak turut akan dibekalkan dengan dokumentasi yang ekstensif serta sijil pengesahan keaslian yang sebenar.

Untuk digunakan dalam filem berkenaan, Supra ini telah dihasilkan oleh Eddie Paul di The Shark Shop yang terletak di El Segundo, California. Selepas habis penggambaran The Fast and The Furious, Supra ini digunakan semula untuk digunakan sebagai kereta milik Slap Jack dalam filem kedua, 2 Fast 2 Furious – ingat lagi perlumbaan pertama yang melibatkan Supra berkenaan melompat dari jambatan yang sedang diangkat?

Kereta ini kemudiannya direstorasi semula dengan penampilan sama seperti filem pertama. Ia dipadankan dengan bampar hadapan Bomex, bonet depan dengan rupa seperti bonet Supra keluaran TRD, sayap GT belakang dari APR, serta rim 19-inci Racing Hart M5. Badannya disembur semula dengan warna Candy Orange Pearl, serta diberikan pelekat grafik badan “Nuclear Gladiator” yang direka oleh Troy Lee.

Namun menerusi gambar yang disertakan Barret Jackson, tiada botol biru untuk menyimpan nitrus oksida (atau popular disebut sebagai ‘NOS’ dalam filem tersebut) di belakang, tetapi cagak untuk meletakkan botol berkenaan sudah pun tersedia.

Untuk pengehtahuan anda juga kebanyakkan dari unit-unit Supra yang digunakan dalam filem berkenaan sebenarnya hanya dari versi NA dengan enjin 3.0 liter 2JZ-GE. Namun unit yang bakal dilelong ini agak istimewa kerana ia dari versi Supra Turbo asli yang datang dengan enjin 2JZ-GTE bersama dua pengecas turbo. Tetapi, ia bukanlah dari versi transmisi manual, kerana dipadankan dengan kotak gear automatik empat-kelajuan, bersama tombol gear Sparco yang acah-acah manual.