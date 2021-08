In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa, Motosikal / By Durrani Sharom / 16 August 2021 2:51 pm / 0 comments

Sejak dari awal penganjurannya pada tahun 1916 lagi, Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) telah melibatkan kategori motosikal. Walaubagaimanapun, sejak kematian Carlin Dunne pada tahun 2019, penganjurnya telah mula merujuk semula sama ada saingan bagi kategori motosikal patut diteruskan atau tidak.

Selepas dua tahun membuat kajian dan mendapatkan pandangan dari pelbagai pihak dalam sukan permotoran, ahli lembaga pengarah PPIHC telah mengambil keputusan menghentikan pertandingan bagi jentera jenis ini.

“Saingan motosikal telah menjadi sebahagian daripada sejarah PPIHC sejak tahun 1916, dan telah menjadi kedua-dua, menarik dan juga tragik bagi peserta dan peminat. Ini telah menjadi satu proses yang panjang dan keputusan yang sukar, tetapi kami percaya ia adalah keputusan yang betul dan menjadi bersesuaian dengan kepentingan pertubuhan buat masa ini,” kata pengerusi sementara lembaga PPIHC, Fred Veitch.

Sebagai makluman, selain Dunne, terdapat beberapa orang lagi pelumba motosikal yang mengalami kemalangan dan meninggal dunia waktu berlumba dalam PPIHC termasuk Carl Sorenson (2015), Bobby Goodin (2014) dan Bill Gross (1982).

Turut dikenali sebagai The Race to the Clouds, PPIHC melibatkan perlumbaan sepanjang 19.99 km, 156 selekoh dan garis penamatnya berada pada ketinggian 4,300 meter dari paras laut. Selain daripada jalan yang mencabar, perlumbaan ini juga menguji ketahanan pelumba serta jentera kerana ketumpatan udara yang berbeza sepanjang perlumbaan.