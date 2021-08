In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 18 August 2021 7:31 pm / 0 comments

Disebabkan SUV semakin digemari buat masa kini, jadi bukanlah kejutan kenapa Mercedes-Benz mahukan sentuhan magis untuk C-Class baharu. Jadi ini satu lagi versi All-Terrain bagi model eksekutif kompak iaitu model kedua yang menggunakan nama tersebut selepas pelancaran E-Class pada enam tahun yang lalu.

Bagi versi wagon X206 ini, yang sekali imbas memiliki rupa ala SUV yang diberikan penampilan cukup bergaya dan macho serta tampak lasak. Dengan menampilkan lapisan badan plastik hitam, dan fender flares dengan dekoratif krom pada skid plate hadapan dan belakang, serta pertambahan 40 mm untuk tinggi kendaliannya.

Peningkatan jarak kelegaan tanah adalah hasil dari suspensi yang dinaikkan dan juga penggunaan tayar yang besar dengan roda berdiameter antara 17- dan 19-inci. Selain itu, peredam pasif diberikan secara standard, dengan empat-sambungan gandar hadapan yang turut menampilkan steering knuckles yang besar.

Untuk kabinnya, All-Terrain didatangkan dengan ciri standard termasuk dalaman Avantgarde, disambungkan dengan roda stereng kemasan perak disekelilingnya dan tempat duduk sport dengan pilihan sama ada upholstery hitam, macchiato beige dan siena brown. Keunikan All-Terrain didatangkan dengan skrin khas untuk off-road yang diletakkan pada paparan digital 10.25-inci freestanding dan juga pilihan 12.3-inci, yang menunjukkan kecenderungan kenderaan, sudut stereng, koordinat dan kompas.

Ia turut dilengkapi dengan pelbagai ciri yang menampakkan kemewahan termasuklah lampu utama Digital Light dengan guide line dan warning projection, Mercedes-Benz User Experience (MBUX), skrin sesentuh tengah 11.9-inci dan juga Driving Assistance Package yang dinaiktaraf.

All-Terrain akan ditawarkan dengan satu varian petrol dan diesel. C 300 akan menggunakan unit baharu M254 2.0 liter pengecas turbo empat-silinder dengan hamburan 258 PS dan tork 400 Nm. Walau bagaimana pun, enjin untuk varian diesel tidak dimaklumkan perinciannya, tetapi kalau ikut C-Class biasa, ia digandingkan dengan enjin OM654 2.0 liter dengan kuasa 163/380 NM untuk C 200 d, manakala C 220 d pula dengan 200 PS/440 Nm serta C 300 d dengan 265 PS/550 Nm.

Kesemua model juga akan didatangkan dengan sistem mild hybrid 48-voltan dengan kuasa tambahan 20 PS/200 Nm, kotak gear automatik 9G-Tronic sembilan-kelajuan dan pacuan semua-roda 4Matic. Spesifik untuk All-Terrain diberikan dua mod pemanduan tambahan untuk sistem Dynamic Select – Offroad untuk pemanduan di jalan yang bertanah, berpasir dan berkerikil serta Offroad+ pula untuk kawalan turun bukit.