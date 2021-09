In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 21 September 2021 12:38 pm / 0 comments

Selepas tujuh medan selera di kawasan Rehat & Rawat (R&R) dan hentian sebelah di lebuhraya kendaliannya kembali dibuka sejak 16 Sept lalu, beberapa hari kemudian PLUS Malaysia Berhad (PLUS) mengumumkan ada lagi 11 medan selera telah beroperasi semula dan membenarkan orang ramai untuk makan di situ.

Ia melibatkan medan selera di R&R Tapah (Arah Selatan), R&R Tapah (Arah Utara), R&R Rawang (Arah Utara), R&R Dengkil (Arah Selatan), R&R Dengkil (Arah Utara) dan R&R Pagoh (Arah Selatan) yang telah kembali beroperasi sejak 18 Sept lalu.

Manakala semalam, 20 Sept pula, medan selera di R&R Ulu Bernam (Arah Selatan) kembali beroperasi. PLUS menambah, mulai hari ini, medan selera di R&R Seremban (Arah Selatan), R&R Seremban (Arah Utara), Hentian Sebelah Nilai (Arah Utara) dan Hentian Sebelah Serdang (Arah Utara) dibuka semula.

Walau bagaimana pun, menurut PLUS, hanya pelanggan yang telah menerima vaksinasi lengkap sahaja yang dibenarkan untuk makan di medan seleranya. “Mereka perlu menunjukkan status vaksinasi Covid-19 di Aplikasi MySejahtera semasa membuat pesanan di gerai kendalian rakan niaga dan akan menerima label pelekat hijau daripada peniaga sebelum menikmati hidangan di medan selera R&R.

“Bagi pelanggan lebuh raya yang belum menerima vaksin lengkap, mereka masih boleh menikmati menu yang enak dengan pembelian secara bawa pulang dari R&R kami. PLUS juga menyarankan mereka untuk menggunakan fungsi Pra-Pesanan menerusi Aplikasi PLUS yang boleh dimuat turun secara percuma atau melalui https://orderdisini.plus.com.my/ daripada peniaga dan pengusaha gerai R&R yang mengambil bahagian bagi meminimumkan interaksi,” ujar PLUS.