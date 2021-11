In Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Izwaashura Sadali / 11 November 2021 11:11 am / 0 comments

Beberapa negara dan pengeluar kenderaan dunia telah sepakat untuk menghentikan pengeluaran kenderaan enjin pembakaran dalaman menjelang tahun 2040, sebagai sebahagian usaha untuk mengurangkan pencemaran alam dan pemanasan global.

Perkara ini dizahirkan semalam dalam Sidang Kemuncak Iklim COP26 yang berlangsung di Glasgow, Scotlands. Berdasarkan perjanjian dalam persidangan berkenaan, Britain selaku tuan rumah, mahukan negara yang menandatanganinya hanya menjual kenderaan pelepasan karbon-rendah berkuatkuasa pada 2040 dan mula melaksanakannya di pasaran utama sebelum 2035 secara berperingkat, laporan Reuters.

Walau bagaimana pun, tiga pengeluar kenderaan dunia iaitu Toyota Motor Corp, Volkswagen AG, dan Stellantis tidak dimasukkan dalam senarai perjanjian kerana tidak menyatakan persetujuan untuk berbuat demikian. Begitu juga dengan Honda Motor Co Ltd, Nissan Motor Co Ltd, BMW dan Hyundai turut tidak tersenarai dalam penjanjian ini.

Manakala Volvo, Ford, Mercedes-Benz, BYD Co Ltd, Jaguar Land Rover dan Tata Motors Ltd telah menyatakan komitmen untuk menghentikan pengeluaran model kenderaan yang menggunakan enjin pembakaran dalaman serta menyertai perjanjian tersebut, malah mensasarkan pengeluaran kenderaan sifar pelepasan secara 100%.

Britain turut berkata, pihaknya sedang merintis inisiatif ke arah mewujudkan kenderaan sifar pelepasan sebagai norma baharu. Malahan langkah tersebut menerima sokongan dari pelbagai pihak termasuk beberapa negara seperti New Zealand dan Poland yang turut menyatakan pendirian yang sama.

Setiausaha Pengangkutan Britain, Grant Shapps berkata, dalam masa yang sama, pihaknya akan menghentikan penjualan kenderaan perdagangan berat menggunakan enjin diesel menjelang tempoh 2035 hingga 2040.

Memberi maklum balas mengenai penolakan cadangan tersebut, Toyota berkata, model perniagaan global syarikat berkenaan bakal berdepan kesukaran jika menyertai ikrar yang sama. Pengurus Besar Kilang Toyota ZEV, Kohei Yoshida, yang menerajui bahagian pengeluaran kenderaan sifar pelepasan berkata banyak pendekatan lain yang boleh digunakan bagi mencapai neutral karbon, berbanding memeterai perjanjian itu.