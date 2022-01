In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 26 January 2022 11:35 am / 0 comments

Sempena dengan sambutan Tahun Baharu Cina minggu hadapan, PLUS Malaysia Berhad (PLUS) telah mengeluarkan Jadual Cadangan Waktu Perjalanan (TTA) sebagai rujukan dan panduan buat orang ramai dalam merancang perjalanan mereka. Di mana PLUS menjangkakan peningkatan jumlah trafik daripada 1.4 juta kepada 1.6 juta buah kenderaan sepanjang perayaan Tahun Baru Cina yang bermula 28 Januari 2022 sehingga 6 Februari 2022 ini.

Justeru, PLUS mencadangkan orang ramai yang akan bergerak meninggalkan Lembah Klang untuk ke destinasi-destinasi di utara seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Utara Perak serta Johor disarankan supaya mula memasuki lebuhraya sebelum jam 10 pagi.

Manakala untuk ke destinasi-destinasi yang lebih hampir dengan Lembah Klang, orang ramai dinasihatkan supaya mula memasuki lebuhraya selepas jam 1 tengahari.

Ketua Pegawai Operasi PLUS, Datuk Zakaria Ahmad Zabidi menggalakkan orang ramai supaya dapat merancang perjalanan mereka berpandukan kepada TTA. Ia bagi mengelakkan kemungkinan kesesakan di lebuhraya apabila kenderaan yang menuju ke pelbagai destinasi terkumpul di satu-satu lokasi di lebuhraya secara serentak.

“Orang ramai juga dinasihati supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan ketika berhenti rehat di R&R dan hentian sebelah di sepanjang lebuhraya. Pada ketika ini, pendaftaran menerusi MySejahtera masih lagi dikuatkuasakan dan orang ramai yang telah lengkap divaksin dibenarkan untuk makan di ruang makan di R&R.

“Selain itu, Pengguna lebuhraya juga dinasihati agar memandu dengan lebih berhati-hati dan lebih peka ketika hujan serta mendapatkan rehat yang secukupnya sebelum memulakan pemanduan. Serta tolong patuhi had laju yang ditetapkan. Juga jangan lupa untuk selenggara kenderaan bagi meningkatan keselamatan selain daripada pemakaian tali pinggang keledar keselamatan di tempat duduk hadapan dan belakang serta kerusi keselamatan kanak-kanak,” ujarnya.

Pada masa yang sama, pasukan PLUSRonda sentiasa bersedia untuk memberikan bantuan kepada pengguna lebuhraya dan boleh dihubungi menerusi talian PLUSLine 1800 88 0000 yang beroperasi 24 jam setiap hari. Selain itu, bagi memastikan perjalanan yang lebih lancar di lebuhraya, sila pastikan baki kad Touch ‘n Go dan eWallet RFID Touch ‘n Go sentiasa mencukupi.