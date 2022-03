In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 14 March 2022 7:00 pm / 0 comments

Tenaga Nasional Berhad (TNB) telah mengumumkan kerjasama dengan PLUS Malaysia (PLUS) dalam menyediakan sejumlah inisiatif kelestarian, merangkumi pembangunan bagi infrastruktur pengecasan pantas kenderaan elektrik (EV) termasuk pemasangan sistem solar photovoltaic di dua bangunan R&R di sepanjang jajaran lebuhraya PLUS.

Pada Jumaat lalu, kedua-duanya pihak berkenaan telah menandatangani perjanjian sefahaman (MoU) bagi kerjasama inisiatif terbabit, dengan satu keutamaannya ialah pemasangan beberapa stesen pengecasan EV di Kawasan Rehat dan Rawat (R&R) terpilih di Lebuhraya Utara-Selatan, serta di Lebuhraya Pantai Timur 2 (LPT2). Sementara itu, sistem solar photovtaic pula akan dipasang di atas bumbung bangunan R&R Ayer Keroh (Arah Utara) dan R&R Tapah (Arah Utara), dengan keseluruhan jumlah bagi kapasitinya adalah melebihi 360 kWp (kilowatt peak).

Memandangkan pengumuman kerja sama ini tidak didedahkan secara spesifik mengenai rangkaian DC, namun dokumen yang ditandatangani bagi pembangunan yang dicadang itu melibatkan sejumlah lapan stesen pengecasan pantas yang akan diperkenalkan di kedua-dua lebuhraya terbabit, iaitu enam di Lebuhraya Utara-Selatan dan dua di LPT2, melibatkan enam negeri.

Projek dalam jangka masa lima tahun itu akan dimulakan dengan projek perintis bagi mengena pasti daya maju dan maklum balas yang berkaitan. Ia juga bakal menyaksikan pengecas berlainan yang dipasang dengan tujuan untuk penilaian dan semakan, melibatkan produk daripada

ABB, Exicom, ChangeCore, Star Charge dan Siemens.

Lokasi cadangan untuk stesen pengecas an itu adalah: