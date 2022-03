In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 22 March 2022 11:39 am / 0 comments

Mengenai pelaksanaan menurunkan had laju kenderaan kepada 30 kilometer sejam (km/j) dan 50 km/j di beberapa kawasan di pusat bandar yang dikhabarkan sebelum ini, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia (MIROS) dijangka akan membentangkan cadangan tersebut kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) pada bulan hadapan.

Perkara ini dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Jalaluddin Alias menerusi sesi soal jawab persidangan Dewan Negara semalam.

Katanya, MIROS yang mencadangkan perkara itu ketika ini masih membuat perincian dan penelitian mengenainya, laporan Bernama.

“Pengumpulan data serta analisis akan dibuat dan sekiranya dipersetujui maka ia akan diputuskan untuk dilaksanakan pada September ini. Kawasan yang terlibat dalam kajian MIROS ini adalah kawasan yang mempunyai had kelajuan 60km/j dan 40km/j. Jalan-jalan yang telah diwartakan had kelajuan 70km/j dan 80km/j tidak termasuk dalam skop kajian penurunan had laju oleh MIROS ini,” katanya.

Beliau menjawab soalan Senator Datuk Mohd Hisamudin Yahaya yang ingin tahu pendirian DBKL terhadap cadangan MIROS untuk melaksanakan had laju kenderaan 30km/j hingga 50km/j di kawasan terpilih, sebagai mengikut jejak langkah bandar raya Paris, Perancis yang mewartakan had laju tersebut pada Ogos tahun lepas.

Jalaluddin berkata DBKL juga berpandangan cadangan pelaksanaan had laju itu adalah baik kerana ia meningkatkan ciri-ciri keselamatan pengguna jalan raya yang lain seperti penunggang basikal dan pejalan kaki.