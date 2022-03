In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Hazril Hafiz / 24 March 2022 4:31 pm / 0 comments

MSF SuperMoto 2021/22 Finale akhirnya berjaya berlangsung dan menjadi musim lengkap kejuaraan itu buat julung kalinya. Bertempat di Litar Lumba Rakyat Kuala Selangor hujung minggu lalu, perlumbaan itu menyaksikan saingan sengit di dalam beberapa kategori.

Bagi Daniel Haiqal #99, saingan dalam kategori All Stars Pro memang ditakdirkan untuknya, memandangkan pesaing terdekatnya Mohd Saifullah ‘Gabit’ dan Azlan Shah #25 tidak dapat berlumba; Gabit menghadapi masalah kesihatan di Buriram, Thailand ketika beraksi dalam Kejuaraan Asia Road Racing.

Bermula dari kedudukan pertama pusingan pertama, Daniel bagaimanapun tetap diberi saingan, datangnya daripada pemenang beberapa kali FIM Asia SuperMoto, Khairi Zakaria #32 dan rakan sepasukannya Mohd Khuzaini #47 dari RND Motoworks. Kedua-duanya sangat berpengalaman dalam motocross dan supermoto, litar di Kuala Selangor itu sangat serasi untuk gaya tunggangan agresif mereka.

Dalam perlumbaan akhir bagi All Stars Pro, sekali lagi Daniel menunjukkan kemahirannya di selekoh dan mendominasi, sementara Khairi dan Khuzaini berentap sengit. Di belakang mereka Khairulamirin dan Zhafir Zamani #5 pula menerima tentangan hebat daripada pendahulu kategori Advanced, #136 Shafiq Ashraf #136 dan Amy Nordin #4. Kelompok ketiga pula terdiri daripada All Star Legends: Kenny Lee, Keith Chia dan Oh Kah Beng.

Khairi Zakaria sempat mendahului pada suati ketika, sebelum Daniel memintas dengan cemerlang di selekoh tiga dan keluar lebih pantas berbanding Khairi dan menduduki tempat pertama. Namun ketika Khairi mengejar berlaku kesilapan dan terpaksa mengelak perlanggaran dengan Daniel, peluang itu digunakan oleh Khuzaini untuk memintas ke kedudukan kedua. Dalam pusingan berikutnya, Khairi kembali merampas kedudukan kedua dan mengejar Daniel. Namun, selepas 12 pusingan, Daniel tetap didepan dan menghabiskan perlumbaan selaku juara All Stars Pro bagi 2021/22.

Dalam kategori Advanced, Shafiq Ashraf #136 dari pasukan Super Slide sekali lagi memberikan persembahan meyakinkan dan bertembung dengan pelumba All Stars Pro, Khairulamirin dan Zhafir Zamani dengan pemenang pusingan ketiga, Amy Nordin #4 dari Horizon Racing Team rapat di belakang. Amy bagaimanapun tidak dapat mempamerkan prestasi sebaik ketika di Tangkak bulan lalu, dan Shafiq muncul juara sekali lagi musim ini.

Kategori All Stars Legends pula bermula dengan persaingan sengit antara Oh Kah Beng #37 dari Team MFG yang mendahului Kenny Lee #9 dan Keith Chia #75 selepas pusingan ketiga. Semua mereka hanya dipisahkan oleh 15 mata ketika memasuki Finale. Kenny Lee memilih jentara Husqvarna TC250 dua-lejang yang lebih ringan dan berkuasa, memberikan kelebihan kepadanya.

Kategori Rookie nampaknya yang paling sengit melibatkan 20 penunggang, dengan lima daripadanya berpeluang untuk muncul juara memasuki Finale. Saingan dimulakan ketika #88 James Ki (Team MFG) dan #66 Ahmad Farhan (Team KMTR) mencatatkan masa memuaskan, satu saat lebih pantas daripada semua yang ada.

Ketika permulaan, kedua-dua James Ki dan Ahmad Farhan yang tidak dijangka telah mendahului. Lebih mengejutkan, #69 Adian Yein (Imperials Team SuperMoto) berjaya merapatka ke kedudukan ketiga selepas selekoh pertama, manakala Farid Kamil #55 di tempat keempat. James Ki dan Ahmad Farhan bertarung di depan, yang kemudiannya menyaksikan Ahmad Farhan memenangi kategori itu.

Keputusan MSF SuperMoto Pusingan 4 Litar Lumba Rakyat Kuala Selangor

ALL STARS PRO

Pertama: #99 Daniel Haiqal, Team KMTR All Stars

Kedua: #32 Khairi Zakaria, RND Motoworks

Ketiga: #47 Mohd Khuzaini, RND Motoworks

ALL STARS LEGENDS

Pertama: #9 Kenny Lee, Team KMTR All Stars

Kedua: #75 Keith Chia, Team KMTR All Stars

Ketiga: #37 Oh Kah Beng, Team MFG Most Fun Gym

ADVANCED

Pertama: #136 Mohd Syafiq Ashraf, Team Super Sliders

Kedua: #4 Amy Nordin, Horizon Racing Team

SUPER ROOKIE

Pertama: #66 Ahmad Farhan, Team KMTR All Stars

Kedua: #88 James Ki, Team MFG Most Fun Gym

Ketiga: #55 Farid Kamil, Team MFG Most Fun Gym