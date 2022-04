In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 15 April 2022 12:31 pm / 0 comments

Kad baharu Touch ‘n Go dengan teknologiNFC (near field communication) bakal dilancarkan tidak lama lagi, membolehkan pengguna untuk menambah nilai kad fizikal mereka secara terus dari aplikasi Touch ‘n Go eWallet.

Ia bakal dijual pada harga RM10 setiap satu, tetapi tinjauan menerusi platform dalam talian mendapati, ada penjual (reseller) yang menjualnya dengan harga RM19, atau pun kenaikan sebanyak 90%. Namun iklan tersebut telah ‘disembunyikan’, mungkin sebab kad terbabit telah habis dijual. Malahan dilaporkan kad Enhanced Touch ‘n Go ini telah pun dijual secara rasminya di cawangan TNG di Nu Sentral, tetapi setakat jam 6 petang kelmarin, ia juga telah habis dijual.

Wakil paultan.org mahu membeli kad tersebut di stesen LRT, di mana pada mulanya kami dimaklumkan bahawa ia telah kekurangan stok, dan disarankan untuk kembali ke premis yang sama pada jam 6 pagi. Namun pagi ini, kami dimaklumkan bahawa stesen LRT hanya menjual kad versi lama, dan ternyata kami menerima informasi yang berbeza dari dua orang pegawai LRT.

Seperti yang dimaklumkan sebelum ini, fungsi baharu NFC akan boleh digunakan apabila kad baharu ini dilancarkan kelak. Di mana kad baharu ini boleh dikenalpasti oleh ikon NFC pada hujung kanan kad berkenaan. Ini bermakna pengguna perlu membeli kad Enhanced Touch ‘n Go itu untuk menggunakan fungsi tersebut.

Apabila menerima kad fizikal Enhanced Touch ‘n Go itu, pengguna perlu melakukan pautan kad tersebut ke eWallet, membolehkan pengguna menyemak baki nilai di dalam kad, seperti mana kad sebelum ini, serta melakukan proses tambah nilai. Untuk melakukannya, kad baharu ini perlulah diletakkan di belakang telefon pintar yang mempunyai fungsi NFC selama lima saat. Video yang telah ‘disorokkan’ itu turut menunjukkan fungsi ini boleh digunakan bagi peranti iOs dan Android.

Apabila kad Enhanced Touch ‘n Go dilancarkan kelak, ia membolehkan pengguna untuk menambah nilai kad fizikal mereka tanpa perlu ke kios atau kaunter perkhidmatan. Ini akan menjadi kemudahan tambahan kerana kad Touch ‘n Go fizikal masih digunakan untuk bayaran tempat letak kereta dan pengangkutan awam, selain PayDirect boleh digunakan untuk caj tol lebuh raya.

Walau bagaimana pun, difahamkan baki kad baharu ini masih diasingkan dari baki eWallet. Dan buat masa ini, pautan antara kad fizikal, kad Touch ‘n Go dan aplikasi eWallet adalah bagi fungsi PayDirect, di mana transaksi pembayaran tol akan ditolak terus dari baki eWallet berbanding baki yang masih ada dalam kad Touch ‘n Go. Apabila baki eWallet telah habis, barulah caj tol akan ditolak daripada kad fizikal, yang boleh dihalang dengan mengaktifkan ciri muat semula automatik pada eWallet.