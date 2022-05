In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 12 May 2022 1:55 pm / 0 comments

Pagi tadi, Proton telah pun melancarkan Saga MC2 2022 yang ditawarkan dengan empat varian iaitu 1.3 Standard MT, 1.3 Standard AT, 1.3 Premium AT dan model spesifikasi penuh 1.3 Premium S AT.

Ditetapkan dengan harga mampu milik, pastinya Saga berkeupayaan untuk kekal sebagai sedan segmen-A yang paling laris dalam pasaran tempatan. Ia ditawarkan pada harga RM34,400 untuk 1.3 Standard MT dan 1.3 Standard AT pula berharga RM38,300. Manakala 1.3 Premium AT berharga RM41,300 dan RM44,300 bagi 1.3 Premium S AT. Kesemuanya adalah harga atas jalan (bagi Semenanjung Malaysia & tanpa insurans) dan masih disertakan dengan pengecualian cukai jualan dan perkhidmatan (SST) sehingga 30 Jun 2022.

Untuk yang masih berhajat menempahnya, sudah boleh melihatnya di hadapan mata dan memandu ujinya di mana-mana bilik pameran Proton berhampiran. Sementara itu, sila baca dan teliti spesifikasi lengkap bagi setiap varian barisan Saga MC 2022 ini.

Ciri standard yang diterima:

Mekanikal

Enjin 1.3 liter naturally-aspirated empat-silinder VVT DOHC petrol

95 PS pada 5,750 rpm, 120 Nm pada 4,000 rpm

Transmisi manual lima-kelajuan

Cakera brek ventilated (hadapan), dram (belakang)

Luaran

Lampu utama reflektor halogen

Roda keluli 14-inci dengan tayar Atlas 175/65

Lampu isyarat membelok pada cermin sisi

Antena ‘sengat lebah’

Kawalan jauh untuk buka but belakang

Dalaman

Konsol tengah baharu, panel kawalan pendingin hawa baharu

Roda stereng urethane, larasan kecondongan

Paparan pelbagai-info LCD

Lampu bantuan pemanduan ECO

Cermin tingkap kuasa

Tempat duduk fabrik hitam dengan larasan manual untuk tempat duduk hadapan

Tempat duduk belakang boleh lipat

Radio dengan ketersambungan Bluetooth

Dua pembesar suara

Satu unit USB port di hadapan

Satu unit soket kuasa 12V

Keselamatan

Dua beg udara

ABS dengan EBD dan bantuan brek (BA)

Cagak ISOFIK untuk tempat duduk belakang

Penderia parkir belakang

Ditambah:

Mekanikal

Transmisi automatik empat-kelajuan

Luaran

Roda aloi 14-inci dengan tayar Atlas 175/65

Dalaman

Dua USB port di belakang

Keselamatan

Kawalan Stabiliti Elektronik (ESC)

Traction control

Hill Hold Assist

Ditambah:

Luaran

Lampu nyalaan siang LED

Roda aloi 15-inci dengan tayar Atlas 185/55

Kemasan hitam pada B-pillar

Perumah cermin sisi dengan rona hitam

Pemegang pintu sama dengan warna badan

Dalaman

Roda stereng urethane pelbagai-fungsi

Tempat duduk upholstery balutan fabrik dengan paten quilted

Sistem infotaimen dengan skrin sesentuh 7.0-inci dengan ketersambungan telefon pintar Android

Empat pembesar suara

Lampu but

Keselamatan

Penderia parkir hadapan

Kamera undur

Ditambah:

Luaran

Roda aloi 15-inci dua-tona dengan tayar Atlas 185/55

Skirt bampar hadapan

Skirt sisi

Jalur merah ‘Ethereal Bow’ pada gril

Kemasan hitam untuk plat nombor belakang

Cermin sisi auto-lipat

Kemasukan tanpa kunci dengan butang membuka but

Dalaman

Roda stereng balutan kulit dengan jahitan merah

Tempat duduk balutan kulit

Butang penghidup enjin

Cermin tingkap kuasa automatik bahagian pemandu

Lingkaran merah pada meter, pemisah corong pendingin hawa, kemasan butang stereng/pendingin hawa

Headlining hitam

Sistem infotainmen skrin sesentuh 7.0-inci dengan ketersambungan telefon pintar Android/iOS

GALERI: Proton Saga 1.3 Premium S AT 2022



GALERI: Proton Saga 1.3 Premium AT 2022



GALERI: Proton Saga 1.3 Standard AT 2022