24 June 2022

myTukar Auto Fair 2022 at Puchong South on July 1-3 – more than 1,000 used cars, great deals and prizes!

Jika anda sedang mencari kenderaan ketika ini, jangan lupa untuk berkunjung ke myTukar Auto Fair 2022 di Lembah Klang yang akan berlangsung myTukar Retail Experience Centre di Puchong South, dari 1 hingga 3 Julai nanti.

Lebih menarik, akan ada lebih 1,000 kenderaan dengan myTukar Certified, dari model keluaran tempatan, Jepun hinggalah ke buatan Eropah serta segmen kenderan premium, semuanya akan ada di acara berkenaan. Ini adalah pengalaman baru untuk pelanggan, yang mana mereka boleh hadir dan terus memilih kereta idaman dengan stok tersedia.

Setiap pembelian juga bebas masalah. Ini kerana kenderaan yang disahkan oleh myTukar telah menjalani memeriksaan 160-poin untuk memastikan tidak ada yang mengubah jarak perbatuannya, serta kereta itu bebas daripada sebarang kemalangan teruk atau kerosakan akibat banjir.

Selain itu, semua kenderaan dengan myTukar Certified telah diberikan baik pulih menyeluruh untuk memastikan keadaanya seperti baru. Setiap kereta ada rekod sejarah yang jelas, diperiksa setiap aspeknya termasuk bahagian enjin — tiada ada satu pun yang abaikan untuk memastikan kualiti pemanduan, dan tanpa sebarang kemalangan teruk atau pernah terlibat dalam banjir. Pemeriksaan 160-darjah termasuklah enjin, stereng, brek dan suspensi, transmisi dan klac, luaran dan dalaman, serta yang terakhir bawah badan dan bawah hud.

myTukar mempunyai pusat baik pulih canggih miliknya sendiri untuk melakukan kerja yang berkaitan terhadap kenderaan. Semua aspek luaran dan dalaman kenderaan, termasuk ciri elektroniknya, akan melalui baik pulih atau diperkemas mengikut standard “myTukar Certified Pre-Owned”. Baik pulih dilakukan di bawah pematuhan piawaian ketat kerana myTukar sentiasa mengutamakan keselamatan pelanggan.

Sebagai tambahan, setiap pembelian myTukar disertakan sekali dengan lanjutan jaminan selama setahun dan dua servis percuma, tawaran yang jarang diberikan untuk kereta terpakai. Dan, sekiranya anda berdepan sebarang masalah atau bertukar fikiran tentang kenderaan yang dibeli, anda hanya perlu pulangkannya tanpa sebarang pertanyaan diajukan kepada anda — melalui polisi jaminan pulangan wang lima-hari yang diberikan.

Urusan pembelian kenderaan menjadi sangat mudah kerana myTukar Experience Centres merupakan pusat sehenti yang memastikan perjalanan anda untuk membeli kenderaan berlangsung dengan mudah dan tidak rumit. Semua urusan dari pemeriksaan Puspakom, pendaftaran JPJ, permohonan pinjaman hinggalah kepada insuran, semuanya diuruskan oleh syarikat ini.

Ingin trade-in kereta lama? Tentulah boleh; nilai maksimum dan tawaran trade-in menarik boleh ditentukan terus oleh petugas berpengalaman di acara ini nanti.

Jika anda membeli kenderaan di acara ini nanti, ganjaran sehingga RM800,000 juga menanti! Pembeli berpeluang untuk memenangi perjalanan ke Sydney, Australia dengan semua kos ditanggung. Anda juga akan menerima tawaran istimewa, seperti kadar faedah pinjaman serendah 1.88% untuk 150 tempahan pertama serta peluang untuk memenangi baucar dengan nilai sehingga RM1,000 melalui promosi Spin & Win.

Tidak lupa juga ada hadiah bernilai RM12,000 untuk cabutan bertuah eksklusif untuk dimenangi. Ini termasuklah iPhone 13, sebuah iPad, sebuah konsol Playstation, SmarTV Android, pembersih hampagas Xiomi Mi Robot serta pam air Karcher dan mesin kopi Nescafe Dolce Gusto.

Trak makanan turut akan berada di lokasi, jadi pengunjung boleh menikmati makanan dan minuman pilihan mereka dengan mudah. Prosedur penghindaran Covid-19 juga perlu diamalkan — pelitup muka adalah wajib sepanjang masa, tetapi penjarakan fizikal tidak lagi wajib. Kru acara akan kerap membersihkan keseluruhan lokasi serta permukaan yang kerap disentuh seperti kereta dan kemudahan umum untuk memastikan keselamatan terjamin.

myTukar Retail Experience Centre di Puchong South terletak di tepi LDP (Lot 14225, KM 3.8) sebelum plaza tol Puchong Barat, jika anda datang dari IOI Mall dan Bandar Puteri. Sebelum tol, di sebelah kiri anda. Kotak oren misteri yang dilihat di myTukar Plentong juga akan berada di beberapa kawasan seluruh negara, imbas untuk tahu lebih lanjut!

Maklumat lanjut boleh didapati melalui laman web rasmi myTukar, atau layari pilihan luas kenderaan yang ada ketika ini di inventori myTukar dan lihat tawaran yang diberikan. Datanglah ke myTukar Auto Fair at the myTukar Retail Experience Centre – Puchong South dari 1-3 Julai nanti, 9.30 pagi hingga 9 malam setiap hari.

Anda juga boleh menghubungi saluran berikut:

Telefon : 03-7890 4499

WhatsApp : +6018-2249999

Emel: [email protected]

myTukar Retail Experience Centre – Puchong South

Lot 14225, KM 3.8,

Lebuhraya Damansara–Puchong,

47100 Puchong, Selangor.