Hazril Hafiz / 22 July 2022 12:19 pm

Sime Darby Auto Connexion (SDAC) selaku pengedar tunggal jenama Ford di Malaysia hari ini memperkenalkan Ford Ranger 2022 generasi baru untuk pasaran tempatan. Keseluruhannya ada tujuh varian ditawarkan, dengan dua daripadanya adalah XLT Plus pada harga RM142,888 dan Wildtrak pada harga RM168,888. Ranger Raptor berprestasi tinggi pula akan dilancarkan pada suku keempat tahun ini. Empat lagi varian terdiri daripada XLT (dua versi MT dan AT) dengan harga dari RM124,888, serta dua lagi versi (MT dan AT) bagi varian XL dengan harga jualan bermula dari RM108,888.

Ranger generasi baru ini, yang didedahkan November lalu, telah menerima pembaharuan menyeluruh, walaupun kekal menggunakan platform T6. Dari segi rekaan, Ranger baru ini nampak lebih tegap. Wajah depannya dengan lampu utama bentuk C, yang dilanjutkan ke bahagian gril baru menjadikannya lebih menonjol. Bahagian lengkung tayar kini lebih ketara.

Pertama kali untuk Ranger, lampu utama Matrix LED kini diperkenalkan untuk varian WildTrak, sementara varian lain menggunakan reflektor LED atau reflektor halogen. Di belakang, lampu kombinasi LED digunakan, sementara pemegang pintu ruang belakang diletakkan di bawah lampu brek ketiga.

Kamera undur pula diletakkan di bawah lencana Ford. Saiz rim kini antara 17-inci hingga 20-inci (bagi Wildtrak), dengan yang kedua ini merupakan pertama kali ditawarkan untuk Ranger. Sebagai tradisi trak pikap lazimnya, sistem pacuan empat-roda juga disediakan; sistem 4×4 separuh masa dengan shift-on-the-fly elektronik, dan sistem 4×4 sepenuh masa baru dengan suis elektronik dan transfer case dua-kalajuan (4H dan 4L).

Selain itu, roda depannya juga telah dialih sebanyak 50 mm ke depan, menjadikan jarak antara rodanya lebih panjang. Sudut mendekati (approach angle) di depan juga kini dinaikkan daripada 28.5-darjah kepada 30-darjah. Begitu juga dengan sudut perlepasan (departure angle) di belakang dinaikkan daripada 21-darjah kepada 25.6-darjah dengan overhang depan 865 mm, mengurangkan kemungkinan bersentuhan dengan permukaan tanah ketika off-road.

Ford Ranger 2022 menggunakan enjin 2.0 liter EcoBlue empat-silinder turbodiesel, dengan turbo tunggal atau bi-turbo. Janaan kuasa bagi versi turbo tunggal adalah 180 PS pada 3,500 rpm dan 405 Nm pada 1,750-2,500 rpm. Sementara bagi versi bi-turbo pula adalah 210 PS pada 3,750 rpm dan 500 Nm pada 1,750-2,000 rpm.

Transmisi bagi enjin dengan turbo tunggal adalah unit 6R80 automatik enam-kelajuan, tetapi telah dijadikan lebih cekap berbanding sebelum ini. Turut ditawarkan adalah versi transmisi manual enam-kelajuan baru bagi pilihan enjin turbo tunggal; kotak gear baru ini mengambil masa empat tahun untuk dibangunkan.

Bagi versi bi-turbo — yang ada masalah kebocoran minyak dan diselesaikan dengan rekaan gasket baru — menampilkan unit Getrag 10R80 10-kelajuan, yang turut diberikan kemaskini untuk lebih cekap. Ia telah melalui lebih daripada enam juta kilometer ujian, termasuk lebih daripada 3,900 km di dalam perlumbaan off-road.

Kini lebih ringan dan lebih tahan, transmisi berkenaan menampilkan tork converter baru, yang menurut Ford memberikan respon lebih baik dan mengatasi malasah “lag” ketika pecutan. Jurang nisbah antara kedudukan gear juga dirapatkan, menjadikan penyampaian kuasa lebih baik dalam beban enjin yang lebih rendah, memberi kelebihan ketika menunda atau off-road.

Untuk melindungi bahagian penting ketika off-road, Ranger baru ini dipasangan pelindung bawah badannya untuk melindungi stereng, pam, transmisi dan transfer case. Jika dulu hanya model Raptor sahaja ditawarkan dengan pilihan mod pemanduan, kini ciri berkenaan ditawarkan untuk semua, bergantung kepada varian. Mod yang terlibat termasuk Normal, Eco, Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts dan Sands.

Turut disediakan ruang khusus di bawah bonet untuk pemasangan bateri kedua untuk kegunaan tambahan ketika beriadah/berkhemah. Bumbungnya boleh menampung beban 350 kg (statik) atau 85 kg (dinamik). Bergantung kepada varian, beban yang boleh ditampung oleh Ranger baru ini adalah sekitar 1,000 kg.

Lain-lain kelengkapan menarik termasuk ruang kargo kini 50 mm lebih lebar. Pelindung lantai kargo plastik juga baru, dengan adanya dua soket 240 volt, 400 watt untuk pelbagai kegunaan serta penutupnya untuk melindungi cat dan permukaan logam yang ada.

Tangga di belakang juga baru, dan disepadukan ke dalam trak ini di belakang roda belakang. Ini menjadikan muat-naik-turun barang lebih mudah, kerana pengguna tidak lagi perlu memijak tayar untuk tujuan itu. Permukaannya juga bertekstur untuk memberikan cengkaman ketika dipijak.

Di dalam, skrin infotainmen menegak 12-inci akan mencuri tumpuan, lengkap dengan sistem Ford SYNC 4A. Panel instrumen digital lapan-inci juga tersedia, begitu juga dengan kamera keliling 360-darjah resolusi tinggi serta pengecas Qi tanpa wayar. Selebihnya, ada juga ruang cawan boleh alih, ruang simpanan barangan di bawah dan belakang kerusi, glovebox dua tingkat serta slot USB-C dan USB-A.

Aspek keselamatan menyaksikan beberapa ciri baru diperkenalkan untuk Ranger 2022 ini. Antaranya ialah Post-Collision Braking yang akan mengaktifkan brek selepas perlanggaran untuk mengurangkan risiko perlanggaran kedua; Evasive Steer Assist yang pertama untuk segmen ini, yang menghindarkan kemungkinan perlanggaran dengan kereta hadapan yang perlahan atau berhenti, dengan memberikan daya tambahan kepada stereng; Reverse Brake Assist yang standard untuk Wildtrak, yang membantu menghindarkan perlanggaran ketika mengundur; Cross Traffic Alert yang akan memaklumkan sekiranya ada kenderaan menghampiri di belakang ketika mengundur; dan Adaptive Cruise Control dengan Stop-and-Go, juga untuk varian Wildtrak.

Ciri Pre-Collision Assist yang ada pada Wildtrak dan XLT Plus pula diberi peningkatan dengan kamera pandangan lebar di cermin depan. AEB di dalamnya juga kini dipertingkat dengan ciri pengesanan pejalan kaki dan pengayuh basikal. Dua ciri lain dalam rantaian ini kekal sama — Forward Coliision Warning dan Dynamic Brake Support.

Ford Ranger 2022 ini datang dengan jaminan lima-tahun, dengan pilihan jaminan lanjutan sehingga tujuh tahun untuk pelanggan yang mahukannya.