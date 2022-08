In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 25 August 2022 11:19 am / 0 comments

Permintaan terhadap kad Enhanced Touch ‘n Go baharu memang cukup menggalakkan sejak ia diperkenalkan pada April lalu. Kad dengan fungsi near-field communication (NFC) ini cukup laku keras dan sering kali kehabisan stok. Menerusi laporan The Star, bagi yang mencari-cari kad Enhanced Touch ‘n Go ini, anda sudah boleh membelinya mulai hari ini, 25 Ogos 2022 menerusi aplikasinya.

Walau bagaimana pun, menurusi laporan berkenaan, difahamkan pembelian kad terbabit dihadkan, iaitu untuk satu kad bagi setiap tempahan, berbanding sebelum ini maksimum dua kad untuk satu tempahan.

Langkah ini terpaksa dilaksanakan selepas menerima banyak aduan daripada para pelanggan yang kesukaran untuk mendapatkan kad ini di pasaran. Malah ada juga yang mengambil kesempatan dengan membelinya dengan had yang banyak dan kemudian menjualnya semula menerusi dalam talian tetapi dengan harga yang lebih tinggi, berbanding harga runcit sebenarnya yang hanya RM10.

Seperti yang dinyatakan sebelum ini, dengan kad Enhanced, anda boleh menambah nilai di dalam kad melalui fungsi NFC kepada telefon pintar, sekaligus memudahkan pengguna kerana tidak perlu pergi ke lokasi fizikal. Sistem keselamatannya juga dikatakan telah ditambah baik.

Setiap kad baru perlu dihubungkan kepada aplikasi dengan meletakkannya di bahagian belakang telefon yang mempunyai fungsi NFC selama lima saat, dan selepas itu anda boleh menggunakan aplikasi untuk melihat baki serta melakukan tambah nilai kepadanya (letakkan kad sekali lagi pada telefon). Menurut Touch ‘n Go, setiap akaun aplikasi masih hanya boleh disambung kepada maksimum lima kad sahaja, termasuk versi Enhanced.

Meskipun pengguna jalan raya kebanyakannya tidak lagi memerlukan tambah nilai secara fizikal kerana sudah ada fungsi PayDirect, kad Enhanced ini masih lagi berguna bagi mereka yang menggunakan kad Touch ‘n Go di Lebuh Raya Utara Selatan (tidak boleh guna PayDirect), lot parkir serta servis dan tempat lain.