Kepada mereka yang tinggal di Lembah Klang dan ingin mencuba bergerak menggunakan pengangkutan awam untuk urusan harian, kini ada satu sebab yang menarik untuk berbuat demikian. Rapid KL sedang menawarkan promosi beli satu percuma satu bagi pass bulatan My50 sempena 9.9 ini. Ya, pas pengangkutan tanpa had untuk bas dan tren untuk dua orang dengan hanya RM50.

