Sejak kad Touch n Go NFC diperkenalkan, boleh dikatakan ia laris di pasaran. Malah ada yang menjual semula kad ini dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya. Terkini, Persatuan Badminton Malaysia (BAM) mengeluarkan siri kad Touch n Go NFC edisi khas yang menampilkan bintang badminton kebanggaan kita.

Menerusi entri di Twitter, BAM menunjukkan empat rekaan kad yang menampilkan wajah pemain yang bernaung di bawah persatuan terbabit. Ini termasuklah pasangan bergu Nur Izzuddin Rumsani & Goh Sze Fei, Ng Tze Yong, Pearly Tan & M.Thinaah, dan Aaron Chia & Soh Wooi Yik. Kad ini juga memaparkan tandatangan setiap pemain dan juga logo BAM.

Jika anda berminat untuk mendapatkan kad ini, jualannnya akan dilaksanakan di Petronas Malaysia Open 2023, yang berlangsung di Axiata Arena, Bukit Jalil. Di mana gerai penjualan kad ini hanya dibuka pada 14-15 Januari ini sahaja.

Get your cards at Touch ‘n Go booths in Axiata Arena on 14 & 15 Jan (Saturday & Sunday)#PETRONASMalaysiaOpen2023 pic.twitter.com/9Jv3VZt6qO

— BAM (@BA_Malaysia) January 9, 2023