In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / By Izwaashura Sadali / 17 January 2023 9:33 am / 0 comments

Selepas tidak diadakan selama tiga tahun, UMW Toyota Motor kembali dengan penganjuran acara larian Toyota OutRun 2023 pada Ahad lalu, 15 Januari yang berlangsung di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Ia melibatkan dua kategori iaitu perlumbaan kompetitif 10 km dan 5 km fun run.

Untuk penganjuran kali kedua ini, seramai lebih 4,300 peserta telah mengambil bahagian. Dengan tema All for One, Run for All, penganjuran acara larian kali ini adalah bagi mengutip dana untuk Persatuan Kanser Kebangsaan.

Susulan kejayaan penganjuran Toyota OutRun 2023, Presiden UMW Toyota Motor, Ravindran K. berkata, “Kami gembira melihat sambutan dan penyertaan yang menggalakkan untuk Toyota OutRun kedua kami, yang dianjurkan pada skala yang lebih besar berikutan kejayaan acara pertama pada 2019.

“Sebagai sebahagian daripada komitmen CSR, kami telah bekerjasama dengan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia (NCSM) untuk inisiatif tahun ini, di mana 100% daripada hasil pendaftaran bernilai

kira-kira RM170,000, akan disumbangkan kepada mereka”.

Selain acara larian, beberapa aktiviti lain turut diadakan termasuklah persembahan dari artis jemputan, De Fam dan kemunculan istimewa duta Toyota Yaris, Janna Nick.