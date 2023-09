Honda Prologue – spesifikasi SUV EV didedah, 288 hp/451 Nm untuk 2-motor AWD, jarak gerak 480 km

Posted in Bahasa Malaysia, Berita Antarabangsa / By Mohd Farid Awaludin / September 29 2023 4:49 pm

Selepas hampir setahun rupa sebenarnya didedahkan, Honda kini mengumumkan pula spesifikasi sebenar SUV elektrik penuh (EV) Honda Prologue, iaitu produk pertama hasil kerjasama jenama Jepun itu bersama gergasi automotif Amerika Syarikat, General Motors.

Seperti yang diketahui sebelum ini Prologue dihasilkan menerusi platform EV modular GM bersama teknologi bateri Ultium juga dari GM. Walau bagaimanapun, hanya versi AWD dengan dua motor elektrik diumumkan angka kuasa buat masa sekarang iaitu 288 hp dan tork maksima 451 Nm. Jumlah bekalan kuasa untuk versi motor tunggal yang hanya memacu roda hadapan hanya akan diumumkan selepas ini.

Menurut Honda, kedua-dua versi berkenaan akan dibekalkan dengan bateri yang dianggar berkapasiti 85 kWj, membolehkan ia bergerak sejauh 480 km dengan sekali cas. Ia boleh dicas semula dengan pengecas pantas DC sehingga 155 kW, dan dengan cas selama 10 minit membolehkan jarak gerak bertambah sehingga 104 km.

Seperti yang sudah didedahkan sebelum ini, Prologue dihasilkan dengan dimensi panjang 4,877 mm, lebar 1,989 mm, tinggi 1,643 mm dan jarak roda 3,094 mm. Jika dibandingkan dengan CR-V generasi keenam, ia adalah 183 mm lebih panjang, 125 mm lebih lebar, 38 mm lebih rendah serta mempunyai jarak roda 394 mm lebih jauh.

Ia menyediakan ruang but dengan kapasiti 713 liter, dan sekiranya tempat duduk belakang dilipat (nisbah 60:40), Prologue memberikan ruang storan sehingga 1,633 liter. Tiga varian Prologue ditawarkan di Amerika Syarikat iaitu EX, Touring and Elite. Model EX dan Touring diberikan rim 19-inci dengan tayar 255/60ZR19, manakala varian Elite disarung dengan rim 21-inci bersama tayar 275/45R21.

Manakala kesemua varian menerima kelengkapan standard seperti sistem bantuan pemandua Honda Sensing, lapan beg-udara, paparan instrumen pemandu dengan skrin 11-inci, skrin sesentuh utama 11.3-inci dengan Google terbina dalam, Android Auto dan Apple Carplay hubungan tanpa wayar, pengecas telefon pintar tanpa wayar, empat port pengecas USB-C 3.0 A 45-watt (dua di hadapan dan bernyala, dua di belakang) dan pemanas untuk tempat duduk hadapan. Perisian-perisian utama untuk Prologue ini pula boleh dikemaskini secara over-the-air (OTA).

Bagi varian EX, ia menerima upholsteri fabrik dengan serlahan kontra pada jahitan, tempat duduk hadapan larasan kuasa dan sistem pendingin hawa dua-zon. Varian Touring pula ditambah dengan upholsteri kulit, fungsi memori pada larasan tempat duduk pemandu, roda stereng balutan kulit, cermin pandang belakang auto-malap serta bantuan parkir hadapan dan belakang.

Varian Touring dan Elite disertakan dengan bumbung suria panaromik yang boleh dibuka bersama pelindung cahaya yang boleh disorok, pintu tailgate belakang bantuan kuasa dengan akses tanpa sentuh, serta sistem audio premium 12-pembesar suara dari Bose.

Manakala hanya varian tertinggi Elite menerima tempat duduk dengan balutan kulit berliang dan pengalir udara di hadapan, pemanas roda stereng, paparan head-up serta mod pemanduan Sport.





Ingat lagi skuter Motocompo yang disertakan pada Honda City hatchback generasi pertama? Motocompacto iaitu skuter elektrik EV yang boleh dilipat diletak pada ruang kargo 713 liter Prologue ini, tetapi ia tidak ditawarkan sebagai opsyen.

Dengan Google Maps yang telah terbina bersama sistem infotainmen SUV ini membolehkan anda merancang perjalanan kerana sistem tersebut membolehkan ia memberikan cadangan stesen pengecas yang boleh disinggah dan juga masa mengecas yang diperlukan. Ia juga mempunyai sistem pra-kondisi yang mampu memberikan keadaan optimum pada bateri untuk mengurangkan masa menegcas sebelum sampai ke stesen pengecas pantas DC yang telah dipilih.

Tempahan untuk Honda Prologue ini akan dibuka di Amerika Syarikat lewat tahun ini, dan penghantaran kepada pelanggan akan dibuat pada awal 2024. Honda menyatakan bahawa ia akan dijual pada harga bermula “dalam julat atas US$40,000 (RM187,600)”.

GALERI: Honda Prologue



