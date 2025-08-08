Lexus Subang Jaya kini dilancarkan secara rasmi

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 8 2025 11:03 am

Lexus Malaysia telah melancarkan Lexus Subang Jaya, pusat 3S (jualan, servis & alat ganti) serba baharu dan sepenuhnya diintegrasi bagi memenuhi keperluan para pelanggannya yang berada di sekitar dan lokasi berhampiran. Pusat 3S baharu ini dikendalikan oleh PCM Group, selain itu ia juga menguruskan operasi bagi Lexus Klang.

Dengan kos pelaburan sejumlah RM800,000, Lexus Subang Jaya dengan keluasan 6,000 kaki persegi ini merangkumi bilik pameran yang mampu menempatkan empat model Lexus terbaharu termasuk RX500h F Sport Edisi Khas, NX350h dan LBX, pusat servis yang dilengkapi teknologi diagnostik terkini dengan empat petak penyelenggaran yang mampu menyelenggara sejumlah 15 unit kenderaan dalam sehari serta ruang lounge termasuk kaunter F&B (makan dan minum) untuk para pelanggan.

Mewakili pendekatan futuristik Lexus, Lexus Subang Jaya juga dilengkapi dengan ciri-ciri cekap tenaga seperti pencahayaan LED dan bahan mesra alam, meneguhkan sokongan berterusan jenama ini terhadap usaha Malaysia menuju masa depan yang lestari.

Khoo Seng Kiong selaku CEO PCM Group berkata, “Lexus Subang Jaya adalah komitmen berterusan kami untuk membawa kemwahan, inovasi, dan perkhidmatan luar biasa lebih dekat kepada pelanggan. Kami melihat ini lebih sekadar kemudahan baharu, ia juga adalah pelaburan dalam komuniti yang sedang berkembang dan langkah maju dalam memberikan pengalaman Lexus dengan kemudahan dan perhatian yang lebih tinggi.”

Terletak di Lot 61716, Jalan SS 16/1, SS 16, Subang Jaya, Lexus Subang Jaya dibuka setiap hari dari Isnin hingga Sabtu yang beroperasi dari jam 8 pagi hingga 5 petang, manakala untuk Ahad dan cuti umum, ia dibuka dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Waktu operasi bagi pusat servis juga sama, kecuali, ia ditutup pada setiap Ahad dan cuti umum.

