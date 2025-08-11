JPJ eBid: APD dan BSM dibuka untuk bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 11 2025 6:36 am

Memasuki suku ketiga tahun 2025, makin banyak syarikat kereta mengadakan pelbagai promosi jualan menarik termasuk menawarkan diskaun dan rebat tunai untuk model baharu mereka. Mungkin anda ada berhajat untuk memiliki kenderaan baharu, jadi inilah masa yang sesuai untuk membelinya. Bagi yang sudah menempah kenderaan baharu, ini ada siri nombor pendaftaran terkini dari Perak dan Selangor dibuka bidaan menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), siri nombor pendaftaran terkini dari Perak, APD dibuka bidaannya mulai hari ini, 11 Ogos. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 15 Ogos. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 16 Ogos 2025. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau buruk) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Selangor, BSM, bakal dibuka bidaan mulai 14 Ogos. Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 18 Ogos, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 19 Ogos 2025.

Disebabkan sekarang ini banyak urusan yang boleh dibuat secara dalam talian, jadi kalau nak dapatkan nombor pendaftaran kenderaan terkini, anda boleh lakukan sendiri tanpa menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner), malah boleh menjimatkan kos serta masa. Anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk membida nombor pendaftaran yang diingini.

