JPJ eBid: JYH dan DFM dibuka untuk bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 18 2025 9:42 am

Bagi yang memerlukannya untuk kenderaan baharu, siri nombor pendaftaran terkini dari Johor dan Kelantan dibuka bidaan menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), siri nombor pendaftaran terkini dari Johor, JYH dibuka bidaannya bermula hari ini, 18 Ogos. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 22 Ogos. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 23 Ogos 2025. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau buruk) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Kelantan, DFM, bakal dibuka bidaan mulai esok (19 Ogos). Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 23 Ogos, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 24 Ogos 2025.

Disebabkan sekarang ini banyak urusan yang boleh dibuat secara dalam talian, jadi kalau nak dapatkan nombor pendaftaran kenderaan terkini, anda boleh lakukan sendiri tanpa menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner), malah boleh menjimatkan kos serta masa. Anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk membida nombor pendaftaran yang diingini.

