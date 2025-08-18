Kos pemasangan roller barrier lima kali ganda berbanding penghadang jalan besi – Ahmad Maslan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 18 2025 5:53 pm

Memang banyak kemalangan maut terjadi apabila kenderaan terbabas dan terlanggar penghadang jalan besi hingga besi berkenaan tertusuk ke dalam kenderaan dan menyebabkan kematian pemandu atau penumpang. Ia mendorong banyak pihak mendesak agar kerajaan menukar penghadang jalan kepada bahan alternatif yang lebih selamat dan kos efektif seperti pembahagi plastik fleksibel, pembahagi getah, kabel bertegangan tinggi, atau konkrit bertetulang secara berperingkat di kawasan berisiko tinggi.

Malah terdapat projek rintis di beberapa lokasi di jalan raya utama yang menggunakan penghadang jalan berputar atau roller barrier, namun hingga kini ia tidak dilaksanakan secara menyeluruh disebabkan kekangan kos.

Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata pemasangan roller barrier memerlukan kos

yang lebih tinggi berbanding penghadang jalan besi.

“Peruntukan yang terhad menyebabkan pemasangan roller barrier sukar dilaksanakan secara menyeluruh di negara ini. Pemasangan roller barrier memerlukan kos lima kali ganda lebih tinggi iaitu sekitar RM2,500 semeter berbanding penghadang jalan besi yang hanya berharga RM500 semeter,” kata beliau bagi menjawab soalan tambahan M Prabakaran (PH-Batu) sama ada kerajaan akan merangka piawaian baharu bagi pembahagi jalan untuk mengurangkan kemalangan jalan raya di negara ini.

Ahmad Maslan turut berkata, penentuan dan pemilihan jenis penghadang jalan bagi sesuatu lokasi adalah berdasarkan kepada ciri-ciri dan fungsi utama penghadang tersebut. Selain itu, pemilihan jenis penghadang jalan turut mengambil kira faktor kejuruteraan bagi sesuatu lokasi seperti jalan berselekoh/lurus, ketinggian tebing, halaju operasi, komposisi kenderaan berat, dan keadaan persekitaran.

“Justeru, jenis penghadang jalan alternatif atau inovasi seperti pembahagi plastik fleksibel, pembahagi getah, roller barrier dan sebagainya perlu dikaji dengan teliti berdasarkan fungsi, keupayaan prestasi, kesesuaian lokasi, keperluan penyenggaraan serta implikasi kos sebelum penggantian penghadang jalan besi atau penghadang konkrit dilaksanakan secara berperingkat,” katanya lagi.

Tambah beliau, meskipun penghadang jalan dipasang, pengguna jalan raya dinasihatkan untuk tidak memandu melebihi had laju yang ditetapkan. “Sekiranya kenderaan dipandu melebihi had laju, daya hentaman yang berlaku mungkin melebihi keupayaan penghadang jalan untuk menyerap impak, sekali gus mengurangkan keberkesanannya. Oleh itu, penghadang jalan hanya dapat berfungsi dengan optimum sekiranya pemandu mematuhi had kelajuan yang dibenarkan.”

