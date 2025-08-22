JPJ eBid: Siri VPR dan TDE dibuka untuk bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 22 2025 6:12 pm

Jika anda sedang mencari nombor pendaftaran bagi kenderaan, ini ada siri terkini dari WP Kuala Lumpur dan Terengganu yang dibuka bidaan menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), siri nombor pendaftaran terkini dari WPKL, VPR dibuka bidaan sejak semalam, 21 Ogos 2025. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 25 Ogos. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 26 Ogos 2025. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau buruk) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Terengganu, TDE, dibuka bidaan bermula hari ini, 22 Ogos 2025. Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 26 Ogos, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 27 Ogos 2025.

Memandangkan kini banyak urusan yang boleh dibuat secara dalam talian, jadi kalau nak dapatkan nombor pendaftaran kenderaan terkini, anda boleh lakukan sendiri tanpa menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner), malah boleh menjimatkan kos serta masa. Anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk membida nombor pendaftaran kenderaan yang diingini.

