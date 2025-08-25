PROLINTAS rancang pasang pagar tambahan di Lebuhraya DASH bagi tingkatkan aspek keselamatan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 25 2025 10:42 am

Projek Lintasan Kota Holdings Sdn. Bhd. (PROLINTAS) selaku pengendali Lebuhraya Bertingkat Damansara-Shah Alam (DASH) menjelaskan bahawa struktur lebuhraya berkenaan termasuk di bahagian selekoh struktur bertingkat, telah dibina mengikut spesifikasi yang diluluskan oleh pihak berkuasa dan disahkan oleh jurutera bertauliah.

Kenyataan ini dikeluarkan selepas terdapat beberapa kemalangan maut yang melibatkan penunggang motosikal yang terjatuh dari struktur bertingkat DASH sejak lebuhraya ini mula dibuka pada 14 Oktober 2022. Kejadian terkini berlaku kelmarin selepas seorang pelajar lelaki kolej swasta berusia 19 tahun dilapor maut selepas motosikal ditunggang terbabas sebelum terjatuh dari struktur bertingkat DASH pada ketinggian 21 meter di susur 1/B 0.5 berhampiran Persiaran Pulau Angsa.

Malah ini merupakan kejadian kedua dalam tempoh sebulan selepas seorang penunggang motosikal turut terjatuh dan maut di lokasi yang sama pada 26 Julai lalu.

Susulan insiden seumpama itu, POROLINTAS memaklumkan bahawa beberapa langkah keselamatan tambahan sedang dilaksanakan.

“Walaupun reka bentuk lebuhraya ini telah memenuhi semua keperluan keselamatan, kami telah mengambil langkah proaktif seperti pemasangan papan tanda amaran tambahan di lokasi strategik, mempertingkatkan hebahan kesedaran awam, serta merancang pemasangan pagar tambahan bagi meningkatkan lagi aspek keselamatan,” kata syarikat itu yang menambah pihaknya telah menyerahkan semua bukti berkaitan, termasuk rakaman kamera litar tertutup (CCTV) kepada pihak berkuasa bagi membantu siasatan.

Dalam masa yang sama, PROLINTAS turut mengingatkan semua pengguna jalan raya agar sentiasa mematuhi had kelajuan yang ditetapkan dan memandu dengan berhemah, khususnya di bahagian lebuh raya yang bertingkat dan berselekoh.

