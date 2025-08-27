Honda CRF250 Rally 2025 tiba di Malaysia – RM28.6k

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan, Motosikal / by Durrani Sharom / August 27 2025 5:00 pm

Boon Siew Honda Sdn Bhd mengumumkan, CRF250 Rally 2025 kini sudah tiba di Malaysia dengan dijual pada harga RM28,599 tidak termasuk insurans. Harga ini masih sama seperti CRF250 Rally yang dilancarkan pada tahun lepas.

Melalui siaran akhbar yang diedarkan kepada media, model ini tidak diberitahu menerima sebarang peningkatan kecuali warna baru yang dipanggil sebagai Extreme Red, bersama tempat duduk yang berwarna biru.

Tetapi jika anda perhatikan lebih teliti, panel tepi berhampiran ekzos berubah sedikit, sama seperti CRF300 Rally 2025 yang diperkenalkan untuk pasaran luar dan lampu penunjuk arah hadapan dan belakang juga kini menggunakan unit LED yang lebih nipis.

Kemudiannya, CRF300 Rally 2025 juga menerima penambah baikan sistem penyejukan serta suspensi yang ditala semula. CRF250 Rally pasaran Malaysia bagaimanapun masih belum dapat dipastikan sama ada menerima penambah baikan sama atau tidak.

Bahagaian lain tidak berubah, dengan CRF250 Rally masih dipacu oleh enjin satu silinder DOHC 249 cc dengan sistem suntikan bahan api, menghasilkan kuasa 25 hp pada 9,000 rpm dan tork 21.9 Nm pada 6,500 rpm. Ia disampaikan kepada roda belakang melalui kotak gear enam kelajuan dengan klac assist & slipper serta pacuan rantai.

Sebagai sebuah motosikal yang dicipta untuk kegunaan lasak, CRF250 Rally datang dengan tetapan rim 21 inci di hadapan dan 18 inci di belakang, dipegang oleh masing-masing fork teleskopik Showa 43 mm serta monoshock Showa dengan sambungan Pro-Link.

Tugas membrek dijalankan oleh unit cakera tunggal 296 mm dengan angkup dua piston di hadapan dan cakera tunggal 220 mm dengan angkup satu piston di belakang. Sistem ABS diberikan secara standard dan ia boleh ditutup dengan butang khas yang disediakan berhampiran panel meter LCD. Secara keseluruhannya CRF250 Rally ini mencatat berat 153 kg dan datang dengan tangki bahan api 12.8 liter.

