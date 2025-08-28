JPJ eBid: VPS dan QRW bakal dibuka bidaan

In Bahasa Malaysia, Berita Tempatan / by Izwaashura Sadali / August 28 2025 10:20 am

Bagi yang memerlukannya untuk kenderaan baharu, siri nombor pendaftaran terkini dari WP Kuala Lumpur dan Sarawak bakal dibuka bidaan menerusi platform dalam talian, JPJ eBid.

Menurut Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ), siri nombor pendaftaran terkini dari WP Kuala Lumpur, VPS bakal dibuka bidaannya bermula 1 September. Bidaannya akan berakhir jam 10 malam pada 5 September. Keputusannya akan dikeluarkan sehari selepas bidaan ditutup iaitu pada 6 September 2025. Keseluruhan proses kini secara dalam talian, dan pembida akan menerima berita baik (atau buruk) menerusi e-mel.

Manakala siri nombor pendaftaran terkini Sarawak, QRW, bakal dibuka bidaan mulai 2 September. Tempoh bidaannya berlangsung selama lima hari dan akan ditutup pada 6 September, tepat jam 10 malam. Seperti biasa, keputusannya akan keluar pada keesokan harinya, 7 September 2025.

Jadi, sekarang ini anda boleh menjimatkan masa dan wang ringgit dengan membida sendiri nombor pendaftaran yang anda hajati tanpa perlu menggunakan khidmat pihak ketiga (termasuk runner). Tak susah pun untuk membidanya dan anda boleh rujuk artikel kami sebelum ini berkenaan dengan JPJ eBid termasuk cara-cara yang diperlukan untuk tujuan bidaan ini.

